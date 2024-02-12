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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盼成為北海岸最強推手！　廖先翔進立院鬆綁法令讓土地使用更彈性

▲▼ 。（圖／廖先翔提供）

▲廖先翔至汪汪地瓜園。（圖／廖先翔提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨新科立委廖先翔在新北市十二選區脫穎而出，順利扳倒尋求連任的民進黨立委賴品妤，翻轉汐止。未來如何服務選區，廖先翔認為，北海岸及東北角擁有豐富的自然資源及歷史文化，只要好好包裝行銷，絕對可以成為大台北最好玩的後花園。期盼新會期協助有意返鄉打拚的年輕人，並藉由政府的行銷讓大家的創意與用心被看見，同時透過法令的鬆綁讓土地在農業休閒產業的使用更有彈性，希望自己成為北海岸及東北角蛻變的最強推手。

北海岸及東北角擁有豐富的自然資源有山有海及豐富的歷史文化，廖先翔認為東北角及北海岸只要好好包裝行銷，絕對不會輸給宜蘭，可以成為大台北最好玩的後花園。

廖先翔細數北海岸景點，有享譽國際的野柳女王頭、九份老街，還有前身為象鼻岩的水豚君，除了自然景點人文方面有朱銘美術館、黃金博物館，宗教有法鼓山、金包里慈護宮及靈鷲山等，美食方面更有萬里蟹、瑞芳龍鳳腿等更是數不清。

▲▼ 。（圖／廖先翔提供）

廖先翔表示，北海岸及東北角這麼多既有的優勢，但卻不是北部人旅遊優先的首選，一個很大的原因可能不像宜蘭那麼新鮮，民眾出門玩可能會優先選擇沒有去過的地方。因此如何在既有的優勢上創造新鮮感非常重要，如萬里蟹經過重新包裝，就讓萬里的漁民、餐廳受益良多，除了政府的推動，金山也有一群青農為地方的創生注入一股活力，組成了「北海創生-青年知識論壇」，並一同打造了「金山漫遊」的在地共同品牌，透過跨域、跨業的大模規串接，發揮大帶小、強扶弱的地方支持系統，共同推動地方創生。

廖先翔分享，除了已經知名度相當高的汪汪地瓜園外，還有保護蝙蝠著稱的遠足生態農場、富有生態教育意義的坵隱農場，充滿花香的熊熊杜鵑花圃坊等，都是帶著理想回到家鄉打拚，想讓自己的家鄉成為玩100次也不會膩的地方。而「金山漫遊」也不只獨善其身，也將觸角延伸到了萬里，更遠連貢寮也有「遇見雞母嶺」也在努力復育過往的水梯田，越來越多的地方創生的種子，也讓地方除了既有家喻戶曉的景點，也多了活力的氣息。

廖先翔認為，一個地方要好玩最重要是要有有趣、有創意的點子，因此如何鼓勵年輕人回家鄉打拚變成一個觀光勝地究竟會像夕陽消失或是能夠永續發展的關鍵，而年輕人需要的不是補助，需要的是法令的協助以及「被看見」，因此在接下來的立委任期，他將協助有意或已經返鄉打拚的年輕人透過地方論壇持續充實自己，並藉由政府的行銷讓大家的創意與用心被看見，同時透過法令的鬆綁讓土地在農業休閒產業的使用更有彈性，相信年輕人返鄉創生，會是北海岸及東北角重新蛻變為台灣最好玩的地區最堅強的推手。
 

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