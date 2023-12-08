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北榮桃園分院院慶　「長樂居」長輩樂齡學習延緩失能失智　

▲北榮桃園分院院慶長樂居長輩樂齡學習

▲桃榮「長樂居」長輩「千歲舞團」。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

臺北榮民總醫院桃園分院關懷據點「長樂居」長者們熱情參與該院112年度院慶系列活動，除了手工製作羊奶皂及左手香膏參加義賣活動外，還獻上了舞蹈表演，展現出屬於長者們的青春洋溢。

由於去年於義賣活動推出的左手香膏，相當熱賣，長者們今年更加積極用心地籌備與製作，從洗淨、晾乾、切碎、煸煉、過濾並分離、蜜蠟隔水加熱、加入精油攪拌均勻…等等，每一步驟都不馬虎。「左手香膏」以新鮮的左手香低溫油炸萃取，加入的橄欖油、乳木果脂及有機蜜蠟能滋潤修復肌膚，而薄荷腦及複方精油可幫助止癢去紅腫，成分非常單純天然。

▲北榮桃園分院院慶長樂居長輩樂齡學習

桃榮「長樂居」平時除了安排各項手作課程外，為了增進體能發展，更是每天定時帶著長者做伸展健康操活動筋骨、維持活力，讓他們充滿朝氣與生命力。對於要上台跳舞的動態表演，長輩們個個都相當的歡欣雀躍，上場前臨危不亂，「千歲舞團」穿上華麗的原住民服裝，美美妝容精心打扮，臉上都掛滿微笑，在院慶大會壓軸演出並完美呈現舞蹈、獻上生日祝福。

北榮桃園分院院長王智弘對於長輩投入心血，手工製作如此天然好用的手工防蚊聖品表達讚賞，他並表示，長者們能放鬆心靈、感到身心愉悅及健康快樂是最重要的事情，日後「長樂居」將繼續為長輩安排更多有趣的學習課程，以延緩失能失智，強化身體健康。

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