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善終有雙寶！　北榮桃園分院帶民眾認識安寧與病主法

▲北榮桃園分院帶您認識安寧與病主法

▲臺北榮總桃園分院預立醫療照護諮商劉佳雯心理師宣導講座。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「病人自主權利法」上路已四年多，臺北榮民總醫院桃園分院20日指出，但在門診諮商中，發現知道的人並不多！為了促進民眾對安寧療護與病人自主權利法的認識，該院預立醫療照護諮商團隊心理師劉佳雯，於桃園區三民里辦理宣導講座，守護民眾面對生命最後善終的選擇。

劉佳雯心理師表示，在宣導中發現長輩對於「好走」的善終需求提高，也越來越多長輩願意談論自己對善終的想法與期待；然多數長輩卻對預立醫療決定書(AD)和預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書(DNR)，搞不清楚。

▲北榮桃園分院帶您認識安寧與病主法

▲三民里里長與里民一同進行預立醫療照護諮商門診。（圖／桃榮提供）

劉佳雯在這場「生命最後好走之旅」講座中指出，善終有雙寶，分別是：預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書(DNR)及預立醫療決定書(AD)。「病人自主權利法」的立法精神，讓民眾了解可在意識清楚的情況下，透過「預立醫療照護諮商」的過程，簽署自己的「預立醫療決定書」，幫自己預約生命最後一哩路的醫療意願，並將其註記在健保卡。

也就是讓民眾可分辨預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書(DNR)及預立醫療決定書(AD)的不同。北榮桃園分院院長王智弘表示，民眾若能藉由「預立醫療照護諮商」預約自己的善終，未來必能減少家屬要替病人做決定的煎熬和壓力，並落實生死兩相安的圓滿善終。

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