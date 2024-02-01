大掃除引發「板機指」　北榮桃園分院二招助您減緩改善

▲深層按摩。（圖／桃榮提供）

記者楊淑媛／桃園報導

隨著農曆年關將屆，家家戶戶為迎春節，除舊佈新，也開始進行年度大掃除或為年節餐點做準備。過年前大量的家務容易讓人過勞，臺北榮民總醫院桃園分院院長王智弘，提醒民眾要善加運用時間適時休息，更要小心避免手指不當出力，以免引發板機指問題。

臺北榮總桃園分院物理治療師蘇郁翔說明，「板機指」的正式醫學名稱是「手指屈肌腱狹窄性肌腱鞘炎」，較好發於拇指，患者開始出現的症狀是早晨或勞累後感到手掌之掌指關節處疼痛，覺得握東西有困難，手指彎曲時不易伸直，產生彈響聲，類似扣板機的情形，因此稱之為板機指。

▲牽拉伸展。（圖／桃榮提供）

而板機指發生的原因最常見的是手指反覆彎曲過度使用或長時間壓迫到掌指關節處，導致肌腱與腱鞘因過度磨擦而產生發炎腫脹，手指彎曲後肌腱就卡住而手指伸不直；例如：做家事、手工、長時間使用電腦者等等。

蘇郁翔介紹「深層按摩」: 垂直肌肉走向，用拇指按摩結節處每次3~5分鐘。並示範動作：將左手手掌朝上，手指伸直，右手拇指垂直手指按摩結節處。接著繼續示範「牽拉伸展」：將左上肢伸直，手掌朝上，右手拉左手手指頭，指尖朝下直到感覺有些緊繃為止，維持15秒 ，每回10次，每天3回。

蘇郁翔說，輕微板機指問題可透過物理治療居家運動改善，提供二個運動方法，讓民眾平時在家可隨時抽空進行。