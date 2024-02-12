龍年最好運TOP5星座！「事業、愛情、財運」整年旺到爆

▲新年新氣象，快來看自己有沒有上榜「龍年最好運」。（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

龍年到來，大家都希望「新年新氣象，好事龍來報」，究竟是哪些人的龍年運勢可以旺到爆？《搜狐網》點出「龍年最好運」TOP5星座，不論在事業、愛情或是財運方面，都會讓人嫉妒羨慕恨，快來看看自己有沒有上榜！

處女座

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龍年對處女座來說，會是運勢相當不錯的一年，一直以來，處女座認真工作的態度還有積極過生活的態度，總是讓身邊的人留下好的印象跟影響，因此今年會有升職加薪的機會，財運方面，正財運跟偏財運都很旺，只要妥善的管理收支，今年絕對會是財運滾滾來！

天秤座

天秤座龍年運勢全方面都很旺，尤其是事業跟財運，如果你有在創業，會認識到志同道合的朋友，可以玩在一起，也可以成為工作中的合作夥伴，在你感到迷惘的時候，會給你很多能量，這一年的收入也會水漲船高，有種錢一直來的感覺，另外，生活質量也會比去年好很多！

摩羯座

摩羯座在龍年各方面都會迎來不錯的發展，事業跟財運都會穩定上升，今年會爭取到許多不錯的機會，另外，人脈方面也有相當不錯的表現，之前跟別人出現矛盾的地方也會慢慢化解，而單身的摩羯座今年脫單機會也很高，只要你積極社交，脫單絕對沒問題！

獅子座

龍年對獅子座來說，是發光發亮的一年，不管在職場還是生活中，你都能綻放耀眼的光芒，會收穫滿滿的掌聲，這一年的財運也很旺，也很容易受到長官的賞識，不過要注意，雖然你的表現很亮眼，但要保持低調，否則可能會遭人嫉妒，今年你的桃花運也很強，只要散發你的個人魅力，異性緣立馬爆棚！

巨蟹座

進入龍年，巨蟹座可是說是順風順水的一年，生活和工作都會順順利利，即使遇到一些麻煩事，也都能快速解決，今年你的「貴人運」是你好運的關鍵，身旁因為有貴人的幫助和指點，每次都可以輕鬆化解危機，巨蟹座今年有「吉星」庇佑，所以一整年都很好運！