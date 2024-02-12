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初四迎財神！八路財神廟搶大砲發財金　手機招財符隨身帶旺一年

▲▼八路財神廟 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲八路財神廟今年推出手機招財符，可以放在手機殼內隨身攜帶。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

大年初四迎財神！高雄市旗山區八路財神廟是南部著名的財神廟，每年春節期間都湧入不少民眾拜財神，求發財金，春節期間的重頭戲「發財大砲」活動更是最受民眾歡迎的活動，廟方由空中的發財大砲爆炸，隨機灑出現金、金元寶、金蛋，讓參拜的民眾搶發財金、發大財，今年廟方特別針對現代人手機不離身的習慣，推出手機招財符，可以放在手機殼內隨身攜帶，發財旺一整年。

▲▼八路財神廟 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲補財庫是拜財神廟的重頭戲之一。（圖／記者陳宏瑞攝）

位於國道10號嶺口交流道附近的旗山開基八路財神廟供奉武財神趙公明及求取偏財運的韓信爺，每年春節期間都吸引大批民眾前往上香祈福，希望能在一年之初就受財神爺眷顧，一年到頭都能夠錢水滿滿、大發利市。

八路財神廟張姓負責人表示，多數財神廟奉祀的是「東、西、南、北、中」五路財神，八路財神廟則是再加上「天、地、人」，保佑就更完整，而廟裡求財運很多，除了傳統的補財庫，還能摸摸財神爺，轉點財運進門來，信徒在春節期間到廟裡拜財神，都是希望新的一年都能順順利利。

▲▼八路財神廟 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲發財大砲發放發財金是八路財神廟新春期間最受歡迎的活動。（圖／八路財神廟提供）

八路財神廟內除了奉祀正財神外，還有奉祀偏財神，想簽樂透、運彩的民眾也可以來參拜，而八路財神廟春節期間最特別的就是廟方會是每半個小時到1個小時發放1次發財金，發放的方式也很特別，就是把錢、金元寶、金蛋放在「發財大砲」裡面，高掛在廟的橫樑上，大炮一炸開，發財金、現金從天而降，民眾往往伸長了手搶成一團，希望搶個發財金，求得好彩頭。

▲▼八路財神廟 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲旗山八路財神廟是南部頗負盛名的財神廟。（圖／記者陳宏瑞攝）

而到財神廟走春，補財庫更是重頭戲，張姓負責人表示，補財庫一定要準備「疏文」，寫下自己的姓名、地址、農曆出生年月日、蓋指印，要燒化的金紙數量等資料，擲筊請問主神是否答應幫忙補財庫，主神應筊就可以燒金紙，完成補財庫。

此外，八路財神廟今年還推出了手機招財符，分成正財神和偏財神兩種，廟方指出，現代人幾乎沒有戴香火袋的習慣，但卻是手機不離身，因此新推出的招財符可以放在手機殼內，讓信眾隨身攜帶，財神隨身保佑，可以財源滾滾來，財富旺一年。

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