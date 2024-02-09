品牌旗艦手機齊降價！　要搶便宜就選這幾支

▲iPhone 15 Pro Max（256GB）降價近5000元。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導

農曆新年期間正好是新舊機轉換的分水嶺，傑昇通信表示，每年手機品牌都會趕在春節前夕發表新機，搶攻春節連假換機潮，恰好也是舊機價格最實惠之時，尤其所有品牌一同促銷，此時擁有高容量、高規格的舊旗艦更划算，價格也最甜，那麼2024春節期間，有哪些品牌旗艦機值得入手？

傑昇通信進一步表示，疫情後通膨加劇，在大環境的影響下，手機品牌方更直接反應在定價上，整體售價提高逾3%，使得旗艦機價格更居高不下；而漲價幅度對比前代最多就是iPhone 15系列，隨著多數機型供貨穩定，也意味果粉能用更低的售價在通路上買到iPhone 15系列，像是iPhone 15 Pro Max（1T）就有逾5千的降價金額，兩代熱銷機型iPhone 13、iPhone 14的128GB基本容量，也有15%的降幅。

而趁旗艦機降價而換機的消費者，傑昇通信認為，不僅是因為價格便宜，而是旗艦機的軟硬體規格在正常使用情況下，最多都能使用三年以上，換算下來CP值更高，這也是消費者換機期拉長的主因；以非蘋陣營的消費者來看，呼聲最高的舊旗艦首推三星Galaxy S23 Ultra，空機都有近3成的降幅，但仍需要留意通路貨況，目前因新機Galaxy S24系列上市，加速舊旗艦去化，已不容易買到。

春節換機還包含娛樂商機，尤其是龐大的手遊市場，最基本的便是手機續航力，長時間使用手機已是多數人的生活常態，就更不用說暢遊手機遊戲了，國產手機品牌華碩ROG Phone 6，那麼搭載6,000 mAh容量電池，支援65W USB-PD快充，續航超過15小時；另一款則是Sony在去年推出的Xperia 1 V不僅作業系統升級，在功能上也強化不少，包括讓內建Game Enhancer遊戲增強器更有電競氛圍的介面設計等，兩款都算是當前最值得入手的電競手機。

春節連假與親友走春出遊，絕不能少了拍照旗艦vivo X100 Pro，不僅有優異的中長焦段，在點擊倍率也能快速切換焦段，而不用手動變焦，同時也有蔡司APO、多種人像功能加持，不只是手機、更是萬能隨身相機；擁有Google AI的Google Pixel 8 Pro，相機模組多了5x光學對焦的選擇，在拍攝遠方人物與景色時成像品質相當細膩，透過生成式AI幫助，還能重新調整照片中物體的大小或位置，很適合走春拍照時移動不小心入鏡的路人，滿滿黑科技AI相機非常加分。