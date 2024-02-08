　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

如何挑手機不踩雷？看準這四點　秒變3C達人

▲▼手機（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲手機挑選秘訣公開，（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳俐穎／綜合報導

手機功能越來越多該怎麼選？隨著中低階5G處理器陸續推出，各大手機品牌推出不少價格合理的5G手機，無不以高性價比贏得消費者青睞，適逢春節換機熱潮，傑昇通信提醒消費者注意幾個選購重點，包含螢幕、處理器、鏡頭及續航，不到萬元的入門機型也能換的滿意。

每天頻繁接觸手機，用來追劇或看短影音已是日常娛樂，這樣的習慣也反映在對螢幕尺寸的偏好，傑昇通信觀察，像兩大陣營最夯手機為6.7吋的iPhone 15 Pro Max及6.4吋的Galaxy A54，平均在6.5吋左右的螢幕較受喜愛，再來就是挑選OLED／AMOLED材質的螢幕，這類型的螢幕擁有比LCD更鮮豔的色彩表現；喜歡玩遊戲的話，就要挑選120Hz以上的螢幕更新率和觸控採樣率，較高的螢幕更新率讓遊戲畫面更流暢，而高觸控採樣率則能讓獲得更靈敏的操作反饋。

選手機當然以自己的喜好與需求為準，不過內建處理器的性能表現也很關鍵，傑昇通信指出，特別是過年期間在家玩手遊的玩家，處理器的性能強大才能確保遊戲流暢運行，像是高通S8 Gen 3或聯發科天璣6080以上晶片的機型都很適合；若對處理器性能沒有太大要求，建議選購搭載高通S778或聯發科天璣920左右的處理器，不僅晶片功耗低，電量續航也會得到同步加強，絕對能滿足日常所需。

接著就是講究品質、重視細節的相機鏡頭，傑昇通信認為，雖然現在也有許多億級畫素的主相機，但是畫素高、鏡頭多並非拍攝能力強，還要從硬體和晶片組，到鏡頭的焦距都要表現出更好的靈敏度，以實現更好的變焦功能，以及透過AI軟體技術更快地模擬最終成像，因此至少雙鏡頭，6,400萬畫素主相機算基本，重點還是消費者體驗實拍效果好才是王道。

最後則是續航，先談談手機耗電的幾個主因，除了應用程式的執行外，傑昇通信坦言，由於並非所有使用者都使用5G頻段，因此在頻段切換時相對耗電。另外，為了畫面高清流暢，螢幕更新率越高也越耗電，提升散熱功能時也會耗電；因此若保有最佳續航力，讓追劇、手遊不斷電，挑選5,000mAh電量是基本，也可再注意是否支援18W以上的快速充電，相互搭配下，就算全天操作也沒問題。
 

ET快訊
小年夜「強烈冷氣團」來襲今晨11℃　2縣市大雨！除夕可追雪
哈瑪斯「停火計畫」被拒！　以色列總理下令準備進軍

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

如何挑手機不踩雷？看準這四點　秒變3C達人

漲價萬元內！OLED iPad Pro 漲幅沒傳聞誇張

網速慢？調查：台灣網速亞太第四　超越日本

iPhone 16相機模組設計大變　垂直排列、呈「藥丸」形狀

蘋果版本更新更進一步　iOS 17.4第二測試版出爐

新年換新機！三星S24 Ultra實測開箱　AI修圖超聰明

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

《換乘3》書景「摸臉.坐大腿」愛身體接觸　惠媛看前任和她打鬧：有點討厭姐..

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

別再叫我丟丟妹　李明珊的賺錢動力：花錢！

Energy合體《紅白》獻首秀！　牛奶「大風車」炸全場

如何挑手機不踩雷？看準這四點　秒變3C達人

漲價萬元內！OLED iPad Pro 漲幅沒傳聞誇張

網速慢？調查：台灣網速亞太第四　超越日本

iPhone 16相機模組設計大變　垂直排列、呈「藥丸」形狀

蘋果版本更新更進一步　iOS 17.4第二測試版出爐

新年換新機！三星S24 Ultra實測開箱　AI修圖超聰明

王必勝質疑台中市府猛攻盧秀燕？　媒體人脫口1原因

快訊／小年夜返鄉！　國三南下一早竹南-大山塞爆

抗老美肌還防疾病！營養師教吃「4類抗氧化食物」對抗自由基

台股2／15開紅盤　一表看國際股市春節連假開市日期

人妻約砲嬌嗔「沒戴好都流光」綠帽夫發現　小王：幫我跟他道歉啦

2024開春美妝TOP50關鍵字出爐！全網瘋「一功能」揭曉

年齡尾數沒9也衰？2024年8生肖「逢九」變數大　5+3招趨吉避凶

高中木聯24強／「山盟海誓」勾勾纏　A組三民、海事競爭有戲

快訊／北韓宣布廢除「南韓經濟合作協議」

聯結車駕駛吸毒後上路！西濱撞死2工人「辯撿打火機」　判決結果曝

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

3C家電熱門新聞

如何挑手機不踩雷？看準這四點　秒變3C達人

iPhone 16相機模組設計大變　垂直排列、呈「藥丸」形狀

蘋果版本更新更進一步　iOS 17.4第二測試版出爐

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

iOS 17.4正式版3月登場　5大更新一次看

漲價萬元內！OLED iPad Pro 漲幅沒傳聞誇張

iPhone「鍵盤往下一拉」選字神功能！果粉讚爆

網速慢？調查：台灣網速亞太第四　超越日本

新年換新機！三星S24 Ultra實測開箱

Google停止「網頁庫存」功能！「1方式」可撈取資料

手機電池「充到80%」最健康？網友實測找答案

iPad mini被取代？蘋果傳將推全新首款摺疊產品

iOS17.3電池實測出爐！僅1款機型續航增加

換到現在最滿意！這代iPhone超耐操

更多熱門

相關新聞

屏東婦遺失手機　枋寮警撿到返還

屏東婦遺失手機　枋寮警撿到返還

劉姓婦人在郵局遺落手機，被枋寮警分局員警執行金融機構巡邏時發現，計畫帶回派出所依拾得物程序受理時，失主的兒子剛好來電詢問，請失主郵局來認領，讓她很感激。

日本實測：天氣冷「手機耗電」真的比較快

日本實測：天氣冷「手機耗電」真的比較快

美前AV女優看脫口秀遭逮捕！只因1動作惹禍

美前AV女優看脫口秀遭逮捕！只因1動作惹禍

新買手機遺失　里港警科技定位找到

新買手機遺失　里港警科技定位找到

14歲女兒拷貝「爸爸外遇」證據！交給媽媽

14歲女兒拷貝「爸爸外遇」證據！交給媽媽

關鍵字：

手機挑選

讀者迴響

熱門新聞

PEETA葛格宣布離婚！

Google工程師重拳打死27歲妻！家中濺滿大量血跡

PEETA葛格前妻Alisa發聲認「是我選擇離開」

即／高鐵車廂擁擠爆衝突　男亮刀噴辣椒水釀1傷

梅西香港未登場　發中文聲明解釋

黃子佼公開道歉　孟耿如回應：勇敢面對

黃子佼公開道歉旅法網紅　「一直深深感到抱歉」

冷氣團挾雨彈強襲！小年夜雨最猛低溫探8°C

Lisa飛美國與男友家人度假「同框畫面」被拍

幣商面交泰達幣　千萬鈔票僅2萬是真的

ONE BOY爆財務危機　董事長否認

獨／女老師發聲　反控遭小6童性侵

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

芝麻包貓咪「非常重」找到主人啦

戰堂吳亦凡吸金上億　網曬賭桌照：赫見歌手、網紅

更多

最夯影音

更多
詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！
《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面