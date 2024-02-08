如何挑手機不踩雷？看準這四點　秒變3C達人

▲手機挑選秘訣公開，（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳俐穎／綜合報導

手機功能越來越多該怎麼選？隨著中低階5G處理器陸續推出，各大手機品牌推出不少價格合理的5G手機，無不以高性價比贏得消費者青睞，適逢春節換機熱潮，傑昇通信提醒消費者注意幾個選購重點，包含螢幕、處理器、鏡頭及續航，不到萬元的入門機型也能換的滿意。

每天頻繁接觸手機，用來追劇或看短影音已是日常娛樂，這樣的習慣也反映在對螢幕尺寸的偏好，傑昇通信觀察，像兩大陣營最夯手機為6.7吋的iPhone 15 Pro Max及6.4吋的Galaxy A54，平均在6.5吋左右的螢幕較受喜愛，再來就是挑選OLED／AMOLED材質的螢幕，這類型的螢幕擁有比LCD更鮮豔的色彩表現；喜歡玩遊戲的話，就要挑選120Hz以上的螢幕更新率和觸控採樣率，較高的螢幕更新率讓遊戲畫面更流暢，而高觸控採樣率則能讓獲得更靈敏的操作反饋。

選手機當然以自己的喜好與需求為準，不過內建處理器的性能表現也很關鍵，傑昇通信指出，特別是過年期間在家玩手遊的玩家，處理器的性能強大才能確保遊戲流暢運行，像是高通S8 Gen 3或聯發科天璣6080以上晶片的機型都很適合；若對處理器性能沒有太大要求，建議選購搭載高通S778或聯發科天璣920左右的處理器，不僅晶片功耗低，電量續航也會得到同步加強，絕對能滿足日常所需。

接著就是講究品質、重視細節的相機鏡頭，傑昇通信認為，雖然現在也有許多億級畫素的主相機，但是畫素高、鏡頭多並非拍攝能力強，還要從硬體和晶片組，到鏡頭的焦距都要表現出更好的靈敏度，以實現更好的變焦功能，以及透過AI軟體技術更快地模擬最終成像，因此至少雙鏡頭，6,400萬畫素主相機算基本，重點還是消費者體驗實拍效果好才是王道。

最後則是續航，先談談手機耗電的幾個主因，除了應用程式的執行外，傑昇通信坦言，由於並非所有使用者都使用5G頻段，因此在頻段切換時相對耗電。另外，為了畫面高清流暢，螢幕更新率越高也越耗電，提升散熱功能時也會耗電；因此若保有最佳續航力，讓追劇、手遊不斷電，挑選5,000mAh電量是基本，也可再注意是否支援18W以上的快速充電，相互搭配下，就算全天操作也沒問題。

