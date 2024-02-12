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獵頭假就業輔導真性侵　用藥迷暈40女大生硬上得逞

▲彰化女大生痛訴她14年前被國術館阿北猥褻的遭遇。（示意圖／視覺中國CFP）

▲多名女大生因為聽信獵頭協助就業輔導的謊言，慘遭性侵。（示意圖／視覺中國CFP）

記者王佩翊／編譯

全球各國近年以約會強暴藥物（date rape drug）作為犯罪工具的性侵案件持續增加，其中日本就有一起使用約會強暴藥物的大型連續性犯罪，引發各界關注。當時30歲的嫌犯假意提供女大生就業輔導，並將被害女性們騙回家中後，在讓對方喝下摻有藥物的飲料，使對方失去意識後性侵，先後得逞至少40次，甚至還將過程拍成影片，威脅被害人，最終遭警方逮捕。

根據FRIDAY報導，當時30歲男子丸田憲司朗是一名就業招聘公司的員工，他2020年多次透過求職APP的校友配對功能主動聯繫正在找工作的女大學生們，並聲稱願意提供就業輔導，同時在APP上刊登多張修圖過的帥照，誘騙女性。

由於在新冠疫情期間，求職困難，因此對於沒有學長姐引薦的大學生來說，透過網路認識願意提供就業協助的「前輩」，也讓她們輕易放下戒心，並深信丸田是一個值得信賴的對象。丸田巧妙地利用了求職學生的心理，假扮自己的出身背景，並假意承諾給予幫助，協助她們求職。

丸田與女學生拉近關係後，便以「就業指導」或「幫忙完成作業」等名義，將女學生帶到酒店或是自己的家中。由於疫情限制，無法在公共場所見面，因此女學生也不得不答應丸田，在酒店或家中與他單獨會面。

丸田一開始對女學生們表現得十分友善，先使對方安心，隨後便將混有「約會強暴藥物」的酒水提供給她們飲用。被害女性只需要喝幾口就會失去記憶，待女學生失去意識後，丸田就會性侵被害人。

丸田被逮捕後，警方從他家搜出了10種不同種類的睡眠藥，共計700片。此外，他的手機內也搜出至少40名女性失去意識的性愛不雅片，皆為偷拍。犯行曝光後，警方曾先後逮捕丸田超過10次，但預估實際受害的女性數量可能遠遠超過這個數字。

根據日本警方統計，2011年被通報的約會強暴藥物性侵事件僅15起，即使到了2020年也只有60起，然而這並非受害者與犯罪行為減少，而是因為這類犯罪鮮少被曝光。其中最大的原因就是受害女性向警方報案的門檻很高。

在遭到性侵後，向警方通報的過程需要經歷長時間的調查和詢問，這對受害者來說是一種極大的心理壓力。而且，兇嫌通常掌握著被害人的個人資料，甚至是不雅照片與影片，進而對被害人施加威脅與控制。

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