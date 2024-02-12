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鹽酥雞店沒人！他夾完「下一幕崩潰」：好想落跑

▲國民美食鹽酥雞。（圖／記者周宸亘攝）。

▲原PO夾完炸物，發現前面有10幾個籃子等下鍋。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

台人愛吃美食，排上好幾小時也不喊累！不過一名網友恰好相反，某天經過炸物店發現沒人，於是衝進去夾了幾樣炸物，殊不知結帳時，才愣見前面有幾十個籃子等待下鍋，讓他崩潰直呼「現在好想落跑...怎麼辦？」文章曝光後，一票網友爆共鳴回應，「昨天5點半去買，老闆說9點半再來拿！」

一名網友在臉書《爆廢1公社》表示，日前經過炸物店忽然嘴饞，恰好看店裡沒有人，豈料夾完食材給老闆時，下一幕崩潰了，「才發現原來還有10幾個籃子在排隊...不知要等多久！」

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當下原PO進退兩難，本打著如意算盤，以為不會等很久，讓他哀喊「現在好想落跑...怎麼辦？」

底下網友笑虧，「多+200元小費，簡單插隊」、「我家樓下的炸烤攤，人多直接不收客了」、「硬著頭皮也要排完」、「昨天5點半去買，老闆說9點半再來拿」、「有外送後，很多這樣的店...看沒客人，原來外送單排幾10單，要等1小時以上」、「我剛等了快1個小時」。

有網友建議，「現在很多鹽酥雞攤都是電話或LINE群組預約訂單，到時間就自取或外送取餐」、「如果付錢了只好等，如果沒付錢，跟老闆說先取消」、「下次可以先問是否要等很久」。

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