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解鎖8個「Google隱藏彩蛋」　關鍵字曝光！狗派、貓派都能玩

▲▼Google小彩蛋。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲Google小彩蛋。（圖／記者曾筠淇翻攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

若想要查詢資料，很多人都會下意識點開Google、Chrome，有趣的是，Google其實還藏了不少小彩蛋，只要輸入關鍵字，就會出現特定畫面，《ETtoday新聞雲》也整理出8個Google的網頁特效，讓讀者可以在過年期間分享給親戚朋友看，增加話題多元性。

彩蛋一｜askew

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askew的意思是歪斜，若在Google搜尋這個詞彙，畫面就會瞬間往旁邊歪斜。

▲▼Google小彩蛋。（圖／記者曾筠淇翻攝）

彩蛋二｜Do A Barrel Roll

若在Google搜尋「Do A Barrel Roll」，整個頁面將會順時針轉一圈，若多搜幾次，看久了可能還會有點頭暈。

▲▼Google小彩蛋。（圖／記者曾筠淇翻攝）

彩蛋三｜holi、侯麗節

在Google搜尋「holi」或「侯麗節」後，可在頁面看到紅色、黃色、藍色的三角形圖示，點按後將會潑出如煙火般的彩色圖案，再多按幾下，還可以讓頁面更加繽紛。若想恢復搜尋功能，則要點按下方的水滴圖示，待頁面「洗淨」後就可以繼續操作了。

▲▼Google小彩蛋。（圖／記者曾筠淇翻攝）

彩蛋四｜隕石

在Google上搜尋「隕石」後，就會有一顆隕石從左上角往右下角掉落，且當隕石在畫面中消失後，整個頁面還會震一下。

▲▼Google小彩蛋。（圖／記者曾筠淇翻攝）

彩蛋五｜跨年

在Google上搜尋「跨年」後，可點選上方小圖示，其不只會噴出彩帶，還有可愛的音效。

▲▼Google小彩蛋。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲▼Google小彩蛋。（圖／記者曾筠淇翻攝）

彩蛋六｜貓、cat、狗、dog

不論輸入貓、狗的中文還是英文，都可以在頁面右側看到貓、狗的手掌按鈕。點按下去之後，牠們的小手就會伸出來往頁面按壓，並出現可愛的「喵」或「汪」聲。若想恢復搜尋功能，則要點按頁面下方的「擦擦」按鈕。

▲▼Google小彩蛋。（圖／記者曾筠淇翻攝）

彩蛋七｜（手機版限定）工藤新一、柯南、偵探柯南、コナン、Edogawa Konan

只要用手機搜尋以上關鍵字，頁面右側就會出現「APTX4869」的紅白膠囊圖片。若是《名偵探柯南》的粉絲，對這顆膠囊一定不陌生，當時工藤新一就是因為被餵食這顆膠囊，身體才會縮小，並化名為江戶川柯南。因此只要點下該膠囊圖示，頁面就會漸漸模糊並縮小，致敬《名偵探柯南》。如果要恢復原狀，只要點按一旁的「擦擦」按鈕即可。

▲▼Google小彩蛋。（圖／記者曾筠淇翻攝）

彩蛋八｜Cha Cha Slide

只要搜尋「Cha Cha Slide」，頁面右上方就會出現該歌曲的縮圖，其上方有一個麥克風圖案，點按後頁面會往右動；再按橘紅色箭頭，頁面會往左動；再按橘黃色箭頭，頁面會往後縮（下略），接著還有許多可愛的小圖示和動畫可以點按並觀看，且都會播出一小段音樂，相當有趣。

此外，Google有時也會因應節日推出限定彩蛋，有興趣的讀者不妨多多留意。

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