Google被控「壟斷市場」　遭韓公平會開罰47億元

▲Google。（圖／路透）

記者陳俐穎／綜合報導

根據韓媒《京鄉新聞》報道，韓國首爾高等法院裁定，Google 要求韓國公平貿易委員會取消糾正令和罰款的訴訟敗訴。

報導指出，由於Google曾因強迫三星等智慧型手機製造商搭載安卓作業系統，被韓國公平貿易委員會處以超 2,000 億韓元的罰款，約新台幣 47 億元。

自2016 年以來，韓國公平貿易委員會一直在調查Google，指控其阻礙三星電子公司等本地智慧型手機製造商使用競爭對手開發的作業系統。

Google要求製造商不得在智慧型手機及其他所有裝置上搭載「Android forks」系統，並簽署「禁止碎片化協議（AFA）」。根據AFA 協議，產品製造商不允許在其產品上安裝被稱為「Android forks」的安卓作業系統的修改版本，他們也不被允許開發自己的「Android forks」。

韓國監管機構稱，這種做法有助Google 鞏固在行動平台市場的主導地位，並破壞了智慧型設備新作業系統的開發創新。法院得出結論認為，Google的行為屬於「提供不利條件的不公平行為」和「排他性條件交易行為」。

去年4 月，韓國反壟斷監管機構就已對谷歌處以 421 億韓元的罰款，原因是谷歌阻止遊戲廠商在競爭對手的平台上發布行動遊戲。谷歌透過要求遊戲製造商在Google Play 上獨家發布遊戲，以換取提供2016 年6 月至2018 年4 月期間的應用程式曝光。

去年10 月，韓國電信監管機構宣布擬對Google、蘋果處以最高680 億韓元的罰單，因為這兩家公司在應用程式內支付領域違反了當地的法律。該機構稱，兩公司強迫應用程式開發者使用特定的支付方式，造成應用程式審核的不公平延遲。