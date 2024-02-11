龍年「九紫離火運」來了！命理師曝「這6行業」最旺：連走20年

▲從2024龍年起，將會連走20年「九紫離火運」。（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

龍年到，許多人都正在思考是否要在年後轉換跑道或是創業。對此，逢時運來能量補給站社團版主瑞拉表示，2024年對於那些有志於創業的人來說，將是一個充滿機遇的年份，她也點名「6大行業」最旺，其中包含餐飲業、美容化妝品、新電商、文學文化產業、傳統文化產業以及中醫文化等。

瑞拉表示，2024年是一個「九紫離火運年」，若選對行業會大旺20年，她說若是自行創業者，可以往餐飲業、美容化妝品、新電商、文學文化產業、傳統文化產業以及中醫文化等領域發展，「在這些領域下進行創業，不僅可以減少許多彎路，還能夠更輕鬆地獲得成功。」

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至於如何實際執行，瑞拉說現在很多人習慣與手機中的人進行交流，多少可能都有點社恐，但這也意味著人們會學習到對於視頻製作、社交媒體運作等技能，默默創造出許多機會，因此她鼓勵有志於創業的人都可以多方面嘗試，在職業生涯中或許是一大轉機。

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