今年初五不宜開工！　專家揭「2原因」小心諸事不宜

▲柯柏成表示2024年的初六開市會比較理想。（示意圖／翻攝自pixabay）



圖文／CTWANT

春節連假已不知不覺來到初二，在傳統民俗上初五是開市日，但命理師柯柏成表示有2個原因2024年的初五不太適合開工，照擇日學的原則，當天是大耗月破日，但也好在今年的初五2月14日還是放假日，初六第1天上班反而是好日子，建議選初六開市會比較理想。

柯柏成於近日在臉書專頁「柯柏成／命理」表示，由於各行各業的特殊性質，開市日不見得相同，例如服務餐飲業，過年期間就是最忙的時候，除夕當天就開市了，不會等到傳統的初五開市，傳統上大年初一都會閉市休息直到初五，因為正月初五是財神趙公明的聖誕，所以選這天迎財神開市作生意。

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柯柏成說，這種開市的日子就見仁見智了，有人覺得就是認準財神的聖誕正月初五，無論市面上有沒有放假，日子好不好，就是開市拜拜迎財神；有些行業會擇日開市，選擇該行業適合的日子，甚至有些老闆更為精打細算，會請人依照自己的八字去算開市的日期時辰。

柯柏成指出，說是開市其實就是一個儀式，當天的第一個客人都會好好款待，這是當作財神帶來的象徵，開市的櫃檯上都會備上糖果請客人，如果想買個好價錢，倒是可以去當第一個客人，但是通常都不會晚於元宵節，古時候農業社會務農的民眾確實是休到元宵節，現在的工商社會就不太可能，所以才會有俗諺說過年是過到元宵節。

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