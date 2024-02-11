斥資1800萬！花蓮知卡宣親水公園大翻新　新增大型互動泡沫機

▲知卡宣綠森林親水公園將進行戲水設施翻新並新增大型互動泡沫機。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮知卡宣綠森林親水公園內每年僅開放暑期兩個月的戲水區，每月均能吸引近10萬人潮湧入消暑，是縣內最舒適且安全的親水環境，深受民眾好評。而為提供更安全無虞的遊憩環境，投入經費近1800萬，翻新已落成近10年的戲水區空間，以增進環境安全、落實舒適體驗為理念，讓園區能接續乘載下一個十年的歡樂戲水記憶。

縣長徐榛蔚表示，坐落於吉安鄉的知卡宣綠森林親水公園距離花蓮市區僅10分鐘車程，廣達18公頃的盎然園區，花蓮縣政府在民國103年開始逐步建置戲水區域，依幼兒、兒童年齡層設置相應遊憩區域，並設有滑道、造浪池、漂漂河等共9個戲水設施，近年爭取花東基金進行公園重塑，在陸地區域打造了5座不同主題的共融遊戲場，更不定期辦理體驗活動邀請民眾參與，深受家長及孩子們的喜愛，是一座設施全面且安全舒適的多元化森林親水公園。

花蓮知卡宣綠森林親水公園近年已成為縣內民眾遊憩首選之一，吸引許多外縣市遊客前來旅遊，在去年戲水期間即增加了一成的遊客數；花蓮縣政府為因應逐漸擴增的旅遊人潮，並能保證其遊憩安全，每年度戲水區域開放前皆會進行檢查，今年針對已啟用多年的各項戲水設施派請專業人員進行全面盤查，未來區內兒童池、淋雨間、滑水道、造浪池及漂漂河將會進行整修，務求提供民眾一處保養完善且健康安全的活動戲水空間。

農業處長陳淑雯說明，除戲水設施的全面檢視修整外，今年也將迎來一座大型互動泡沫機的設置，讓民眾在園區環境、遊憩裝置上都能有不同於過往的全新感受，將於今年暑期正式啟用，讓大家能盡情遊憩，一同享受夏日的陽光與沁涼，敬請民眾期待。此外園區也不定期辦理各式大小活動，若想獲得更多活動資訊詳情。

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