韓國人不敢生原因曝！美記者「住高級月子中心」　感嘆奢華待遇

▲南韓2022年的總和生育率跌到只剩0.78名，創下歷年來新低。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓的生育率在全球排行可謂是最低，繼2022年統計的總和生育率（TFR）只剩0.78名，去年1至10月出生的新生兒數更跌破20萬名以下，比起前一年還要更低。美媒一名駐首爾記者便親身經歷位於首爾江南的高級月子中心，指出生養子女耗費太多金錢與心血，是現代韓國人不敢生的主因。

根據《朝鮮日報》，美媒紐約時報駐首爾編輯查爾頓（Lauretta Charlton）便選擇在首爾市江南區的高級月子中心調理身體，她在生產後的2周內經歷最奢華的親子服務，她表示儘管南韓為全球生育率最低的國家之一，但卻擁有全球最奢華且周到的月子服務，然而龐大花費卻也是現代人不敢生的理由。

查爾頓表示，南韓的高級月子中心提供產婦新鮮的三餐，包括熱騰騰的海帶湯，有專人提供洗滌衣物服務，且產婦還能做臉部與全身按摩，月子中心還提供餵母乳等教學，讓產婦能夠更輕鬆學會如何帶小孩，當然護理師更是24小時待命、負責顧小孩。

查爾頓更指出，在母親餵養完母乳後，只要將孩子交給護理師，就能進自己的房間睡覺，「睡眠是產婦在韓國的月子中心所享有的最奢華享受」，產婦只需要在餵母乳的時候與孩子碰面，其他時間孩子都會待在新生兒房，當然若母親不願意或無法餵自己的母乳，月子中心也不會勉強。

查爾頓表示，儘管進一趟月子中心要價不斐，但若不在懷孕時預定，恐怕床位很快會被其他孕婦搶先一步。

她也透露，南韓的月子中心入住價格從數百萬韓元至數千萬韓元不等，而她所入住的位於首爾江南的高級月子中心，扣除掉按摩等費用，光是基本的入住費用便高達6000美元（約800萬韓元、新台幣18.4萬元），且這個費用無法使用南韓政府提供的健保，也因此產婦必須全額負擔，儘管政府會提供產婦其他方面的金額補助。

查爾頓認為，高昂的生產費用與日後養兒育女的費用，是現代韓國人不敢生孩子的主因，「儘管產婦住進月子中心就得花上一筆龐大費用，但這只是在韓國養兒育女費用的其中一小部分。也因此，這就能說明為何韓國人的生育率如此之低。無論韓國的月子中心再怎麼厲害，產婦能盡情享受的時間也就只有這2周，未來的生活又是另一篇故事了。」