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北韓若0.001毫米領土遭侵犯　金正恩：將使用超強力量殲滅南韓

▲▼北韓建軍76週年，金正恩攜愛女金主愛出席。（圖／路透）

▲北韓建軍76週年，金正恩攜愛女金主愛出席。（圖／路透）

文／中央社

隨著兩韓關係近期陷入新低點，北韓官方媒體今天（9日）報導，領導人金正恩揚言，若北韓遭到攻擊，平壤將毫不猶豫「終結」南韓。

法新社報導，擁有核武的北韓今年稍早宣告南韓為其「頭號敵人」，並關閉負責兩韓統一與聯繫的機構，還威脅說就算只有「0.001毫米」的領土遭到侵犯，就會發動戰爭。

路透社引述北韓中央通信社（KCNA）報導，金正恩表示，「若是敵人嘗試對我國動武，我們將會做出改變歷史的英勇決定，毫不猶豫使用我們所有超強力量來殲滅他們」。

他還說：「和平並非由乞求和協商交換而來。」

▲▼北韓最高領導人金正恩15日在最高人民會議上發表施政演說。（圖／路透）

▲金正恩再度放話。（圖／路透）

北韓中央通信社報導，金正恩是在參加一場紀念北韓建軍76週年的國防部活動中發表上述言論。

金正恩這番話，呼應北韓官媒1月報導他說，若是敵方挑釁，北韓軍隊應「消滅」對方，意指南韓與其盟邦美國。

北韓中央通信社今天發布的照片顯示，金正恩攜年少愛女金主愛一同出席這場活動。一些分析家認為，金主愛正被培養成為金正恩的接班人。

南韓總統尹錫悅上週表示，在南韓4月舉行國會選舉之前，「不理性的」北韓政府很可能採取諸多挑釁動作，包括網路攻擊、無人機侵擾等。

南韓國防部長申源湜1月曾說，如果北韓發動戰爭，其政權將面臨終結。

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