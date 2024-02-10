夫揪小三開房2次喊「愛到斷不了」　妻見告白對話心碎

記者黃翊婷／新北報導

人夫阿興（化名）被妻子指控與小鳳（化名）發生外遇，兩人在2022年10月間前往摩鐵開房間2次，還在LINE上互傳「我們就愛了」、「就說斷不了」等曖昧訊息，結果被妻子一狀告上法院並求償50萬元。雖然阿興和小鳳否認曾發生性行為，但並未獲得新北地院法官採信，最終兩人被判應連帶賠償30萬元。

▲妻子指控丈夫阿興外遇小鳳。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

妻子在判決書中主張，丈夫與小鳳交往之後，竟離家出走跑去與對方同居，兩人在2022年10月間前往摩鐵開房間2次，還在LINE對話中互稱老公、老婆，甚至互傳訊息示愛以及談論性愛話題，包含「我們就愛了」、「多年前就愛了啊，就說斷不了」、「我有婚姻在，我們怎麼可以這樣」、「這圖好，晚上這個姿勢」等等，讓她大受打擊，因而決定對兩人提告求償50萬元。

阿興和小鳳則辯稱，雖然有摩鐵的消費紀錄證據，但光憑這一點，並無法證明兩人當天有在一起，更無法證明他們曾發生性行為；至於LINE對話的部分，因為內容過暗，實在難以辨識內容，所以無從答辯，希望妻子能拿出內容清楚可見的對話證據。

不過，新北地院法官認為，阿興和小鳳在對話紀錄中的確以老公、老婆互稱，且阿興在先前的筆錄中曾自稱有外遇之情，最終認定兩人確實有「超友誼」的關係，裁定應連帶賠償妻子30萬元，全案仍可上訴。