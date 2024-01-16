人妻去超商沒回家　小王堅稱「她自願」遭綠帽夫求償200萬

記者黃翊婷／新北報導

葉姓人夫無意間發現李姓妻子與公司的洪姓客戶發生婚外情，兩人不僅多次外出親密用餐，還曾一起上摩鐵開房間，拍攝多張露骨照片，2021年11月間妻子說要去超商，結果這一去就沒再返家，兩人事後還一致表示是妻子自願跟著男方走，讓他無法接受，憤而決定對兩人提告求償200萬元。新北地院法官審理後，判李女、洪男應連帶賠償葉男60萬元。

▲葉男抓包妻子外遇洪男。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

葉男在判決書中主張，和妻子已經結婚14年，目前婚姻關係存續中，日前他無意間發現妻子外遇洪姓客戶，兩人多次外出親密用餐、共赴摩鐵發生性行為，並拍下許多露骨照片；更讓他無法接受的是，妻子2021年11月15日晚間去了附近某間超商，結果這一去就再也沒返家，也不願意透露行蹤。

葉男一氣之下對洪男提出刑事和誘罪的告訴，洪男竟在偵查庭上直言，「我與李女是男女朋友關係，是她自願跟我走的」，妻子也附和表示「我是自願跟洪男走的」，讓他大受打擊，而且兩人現在仍持續交往、同居，嚴重侵害他的配偶關係身分法益，因此決定對兩人提告求償200萬元。

李女則辯稱，她沒有和洪男拍攝露骨照片，該照片模糊不清、有後製編輯痕跡，而且是葉男駭入她的電子設備帳戶取得的，應當不具備證據能力；此外，葉男有情緒控管問題，夫妻倆長年貌合神離，婚姻關係出現破綻的責任不應該全部由她承擔。

洪男也否認與李女拍攝露骨照片，同樣主張照片經過後製、取得方式違法，並強調配偶權非為我國法典明文認可，牴觸李女受憲法第22條保障的性自主權利，如此一來，他又何來侵害配偶權的可能，葉男自然沒有理由提告求償。

但新北地院法官認為，證據照片畫面背景光線充足，照片中的男女均以正臉角度面對鏡頭，五官特徵清晰可辨，沒有明顯經過變造或後製的跡象，李女及洪男也沒有針對照片後製一事提出具體說明，且這些照片都是兩人持手機拍攝的自拍照，因此認為兩人所辯不足採信。

至於取證方式是否違法，法官表示，李女及洪男未能舉證證明葉男是透過強暴、脅迫或其他類似方式取得照片，縱使葉男真的是未經同意駭入李女的帳戶瀏覽照片，也難認他的取證手段及目的性有違反比例原則。

而雙方對於配偶權的爭執部分，法官指出，洪男是引用台北地院及台南地院的判決，但這只是個案法官的獨特見解，與當前最高法院所認可的主流實務見解迥異，本院自不受拘束，最終不採信兩人的說詞，並判他們應連帶賠償葉男60萬元較為適當，全案仍可上訴。