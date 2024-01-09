23歲女吵架罵人公主病　法院認證加重誹謗罪判拘役40日

記者黃翊婷／新北報導

23歲陳姓女子與同社團的成員A因故鬧不合，竟在2022年8月間於臉書發文，痛罵對方「爛女人」、「妳本身就是一坨狗屎」、「公主病」等等，結果害慘自己，日前被新北地院法官依加重誹謗罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

▲陳女對A女感到不滿，在臉書發文批評，結果害到自己。（示意圖／記者許力方攝，與本文當事人無關。）

判決書中記載，陳女與A女是同社團的成員，她因故對A女心生不滿，竟在2022年8月28日登入臉書帳號，並在個人頁面張貼2篇文章批評A女，內容包含「狗X到一樣的聲音」、「爛女人」、「妳本身就是一坨狗屎」、「公主病」、「繼續狗叫」、「拍照發小帳偷臭」、「嘴賤」等等。

A女得知自己在網路上被罵，氣得前往警局報案，並決定對陳女提告；而陳女到案之後，對於上述犯行均坦承不諱。檢方認為，陳女的行為同時觸犯公然侮辱罪及加重誹謗罪，為想像競合犯，應依刑法第55條之規定，加重處置裁斷。

新北地院法官認為，陳女無視A女的名譽權益，在臉書張貼侮辱A女的文章，使不特定或特定多數人得以共見共聞，濫用言論自由權，行為確實不妥，考量到她是因為年輕氣盛、思慮不周犯錯，雙方也都無意調解，最終依加重誹謗罪判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。