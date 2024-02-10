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新年開啟自我成長課！8個心法練習自信不自大

▲▼過年,春節,自信,自我成長。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

▲新的一年多學著愛自己一點，學著改變培養自信，才能活出更想要的人生。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

一個人從小成長的經歷以及被這個世界對待方式，會影響整個人看待事情的心態，有些人樂觀積極，但缺乏自信的人卻容易因此錯過許多機會，例如不相信自己有能力當主管而錯過升遷，也更會因為內心空虛必須透過買買買來填補空洞，所以留不住錢等。你也是沒有自信的人嗎？外國網站《Bright Side》整理8個有助於增強信心的心法，新的一年開始跟著鍛鍊，幫助自己更有勇氣面對這個世界吧！

1、忽視限制自己的念頭

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停止後悔！太過於把注意力都集中在已經無法挽回的事情上，放任負面情緒充斥生活，其實比自己想的還要更快壓垮自信、也更加削弱了自己的力量；因此當低潮再度來襲時，告訴自己「你可以嘗試扭轉局面，而且嘗試並不可恥」，一旦成功了就能鼓舞自己－－只要付出努力，總是有機會做到的。

2、直面恐懼並掌控生活節奏

當我們讓恐懼佔據內心時，往往會失去對自我的控制，同時會失去信心；為了不讓害怕破壞一切，你可以嘗試直視恐懼，而不是屈服於它，唯有征服了懼怕，才能一勞永逸地甩開因為害怕帶來的後果，而且當你成功戰勝了，更能從心底生出自信，告訴自己無論如何我們都可以掌控生活局面。

3、不要將自己與他人比較

過往有研究指出，滑手機狂看社群的人，很容易就陷入跟人比較、心生嫉妒的狀態，當你開始對其他人產生嫉妒情緒的同時，因為認為他人比自己成功，反而會覺得自己比人差、是糟糕的。為了不讓自己因此失去自信，首先要知道網路看到的並不一定就是真的，社群上往往是別人想讓你看到的樣子，另外可以試著常常提醒自己，在現實生活中自己至今為止做過哪些值得驕傲的成就，告訴自己也是很棒的。

▲▼過年,春節,自信,自我成長。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

4、要有主見

壓力和低自尊的個性常常使人在日常生活中的行動缺乏自信，像是一遇事立場就不夠堅定，第一時間選擇委屈犧牲自己，但試著和別人說出自己的看法和需求是很重要的，始終堅持自己的權利再加上良好的溝通措辭，反而可以讓別人明白你的立場和觀點，進而更尊重你，多多練習說出口別害羞。

5、照顧好你的思想和身體

為了發揮自身最強能力，大腦和身體需要四件事：良好的飲食、運動、睡眠和冥想，把這四件事做好，日常有按照軌道順利運行著，帶給自己一種把生活過得很好的感受，其實還可以幫你增強自信心，讓你面對人群時顯得更有自信，平時的應對進退態度更加積極。

▲▼過年,春節,自信,自我成長。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

6、不要害怕將自己的成就歸功於自己

有些人擔心吹噓自己的成就會讓自己看起來很傲慢自大，但其實不一定會帶給人這種感覺，例如讓老闆知道你為公司做了什麼事情、獲得什麼樣的效益，反而對仕途非常有益。不僅如此，還能因此感到自我感覺良好，藉此增強自信，不必過度謙虛，為自己自豪是正確的態度，只需要留意訴說時的語氣及態度保持平和即可。

7、進行眼神交流

有些人很不習慣在和人對談時看著對方的眼睛，但眼神閃閃躲躲或是不直視對方，很可能會讓談話對象覺得不被尊重，也可能讓人感覺你的態度畏畏縮縮，以至於進不聽你的話或給人難以信任的感覺。不妨試著訓練看看，可以從8：2的比例開始，80%的時間注視對方的眼睛，其他時間則看向別處，起初一定會覺得很困難，但多多練習你會發現自己慢慢不再害怕對視，自信也回來了，跟對方的關係還可能變得更加親近長久。

▲▼過年,春節,自信,自我成長。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

8、學習一項新技能

這世界有太多有趣未知的事情值得我們去探索，即使已經知道很多事也學習了很多，但人無法做到完美，因此，選擇成長始終能帶來新的體會，進而帶來自信心，你可以讀書、聽podcast、上課等從中得到靈感，並開始練習提升技能，隨著知識不斷增長，你會發現你的自信心也會飆升，填補你認為自己存在的空白，不僅會讓你在自己眼中變得更優秀，也會在別人眼中讓你變得更優秀。

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