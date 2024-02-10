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初二回娘家「8大禁忌」注意！女兒別洗衣掃地　背後暖心原因曝

▲▼回娘家,過年,新年。（圖／視覺中國）

▲大年初二是傳統回娘家的日子。（圖／視覺中國）

記者閔文昱／綜合報導

2月11日農曆正月初二「回娘家」。命理專家楊登嵙表示，已出嫁的女兒必須精心打扮，穿著新衣，和身為半子的女婿、孩子一起回娘家探親，謂之「女婿日」，也稱「迎婿日」，出嫁的女兒新春回門與父母團圓。為此，他也提醒這天有8大地雷勿踩，小心影響整年自身運勢，甚至帶衰家運。

一、 衣著鮮豔

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新春穿新衣要鮮豔明亮，大紅色最好，不要穿黑、白兩色衣物，就算是新的也不宜，畢竟黑、白屬冷色系，民俗慣用於喪禮，穿鮮豔一點回娘家才顯示喜氣洋洋，不會像奔喪。

二、 禮物要雙數

女兒回娘家的時候雙手不能空著，必須準備一些禮物，是要讓父母安心，也讓鄰居知道在夫家過得好，所以一定要帶伴手禮，俗稱「回門禮」、「帶手」、「伴手」或「等路」，不僅水果或禮品數量、紅包金額都須為雙數最為吉利，但不可4（死）及單數不吉利。

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲紅包禮金要準備雙數。（圖／資料照，下同）

三、 午時前回門

初二回娘家不要太晚，最好在午時（上午11點至13點）前就回門。

四、 傍晚前離開

民間諺語「嫁出去的姑娘，潑出去的水」，女兒出嫁後就是客人了，一定要在傍晚前離開，不可以看到煮晚飯的炊煙，否則出嫁的女兒就會把娘家「吃到底」，會把娘家吃跨；由於現在都是餐廳聚餐，或是買現成做好的，看不到炊煙，所以這個習俗已是過時的習俗了。

五、 不能洗衣、掃地

女兒回娘家不能洗衣、掃地，傳統是擔心娘家財氣被女兒掃光。主要用意其實是不想女兒在大過年期間還那麼累，在夫家都夠累了，娘家當然要呵護自己的女兒。

年夜飯,團圓菜,團圓飯（圖／資料照）

六、 不能回娘家

舊習俗，女兒出嫁後若連續3年沒有回娘家，則之後就不能夠再回家，才因此衍生出寄送舊衣代替的習俗。如果女兒在初二因事無法回娘家的話，可以寄送自己穿過的衣服給娘家，表達自己回家的心願，也可以選擇農曆二月初二補回娘家。

七、 忌初一回娘家

嫁出去的女兒不要在大年初一天回娘家，最好初二、三回娘家，否則會影響娘家家運。嫁出去的女兒初一就回娘家，那夫家就沒有人幫忙過年了！

八、 忌說不吉利的話

這是平時就不該說的，例如「死」「亡」等字，在過年期間更是禁忌，以免招來不良的影響。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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