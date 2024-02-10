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人妻想回娘家過年！婆婆不爽狂勸阻　尪霸氣1句話護妻：那換我走

▲▼新年,回娘家。（圖／CFP）

▲大馬一名獨生女因不忍父母獨自在家吃年夜飯，而與老公分開過年。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

過去，有不少人迷信認為出嫁了的女兒不可以在除夕夜回家，以免將娘家吃垮，或是帶衰全家，不過馬來西亞一名獨生女因不忍父母在除夕夜孤零零地吃年夜飯，而決定與老公各自回家過年，不僅打破了過去媳婦必須在婆家過年的傳統模式，也以自身經歷破除迷信，告訴大家回娘家過年不會帶來衰運。

這名匿名網友投稿到Mama Club的文章指出，作為獨生女的她，因為不忍心看著父母在她出嫁後獨自在家過年，而與丈夫形成了共識，不受傳統婚姻模式束縛，在新年時各自回家陪伴家人，「我的丈夫非常支持我，他認為結婚不是誰入誰的家，我們都有各自的家人要團聚，女生結婚又不是被綁架，本來可以在自己家過年，為什麼結了婚就不行？」

女網友表示，一開始，婆家對她頗有微詞，一直跟老公碎唸「又不是不給你老婆回娘家，初二就可以回去了啊！」不過，女網友的老公卻霸氣反擊，「如果真的那麼簡單，那我和老婆調換身份，我除夕跟她回娘家，幫忙下廚、打掃，還要嬉皮笑臉逗她的家人親戚開心，你作為我的家人會開心嗎」，瞬間讓婆婆閉嘴，女網友從此也能開心回家過年。

然而，礙於傳統習俗，女網友也曾擔心自己在除夕夜回家會影響娘家的運勢，不料媽媽在得知她的顧慮後，居然告訴她「想回來就回來，禁忌哪有女兒重要」，讓女網友感動不已，此後也就心安理得地在除夕回娘家吃年夜飯。女網友強調，「我們不只是妻子、媳婦和女兒，更是我們自己，所以我們不應該被習俗所限制，應該要想去哪裡過年，就在哪裡過年，開開心心最重要。」

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