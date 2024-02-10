比熊犬狂吠衝過來！夫妻怒「用腳踹狗」當街毆打飼主　下場曝光

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比熊犬狂吠衝過來！南韓夫妻「用腳踹狗」當街毆打飼主　下場曝光

▲▼比熊犬,狗,寵物。（示意圖／達志影像）

▲南韓不少人飼養比熊犬，但卻有人因為狗狗反應激動，而遭到路人毆打，進而尋求法庭訴訟。（示意圖／達志影像）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓首爾松坡區去年發生一件犬隻飼主在街上遭鄰居夫婦毆打的案件，起因是一隻比熊犬對鄰居狂吠並且奔跑而來，鄰居出腳踹了狗狗，引發飼主不滿，結果鄰居夫婦出手毆打飼主。判決結果近期出爐，法官對施暴的夫妻二人處以合計180萬韓元（約新台幣4.2萬元）罰金。

根據韓聯社等韓媒報導，首爾東部地方法院刑事3單獨庭1月28日判決，對涉嫌施暴致傷、施暴而被起訴的丈夫42歲李某處以150萬韓元（約新台幣3.5萬元）的罰金，38歲妻子申某則因施暴被處30萬韓元（約新台幣7000元）的罰金。

事件發生於2023年3月6日0時40分左右，被告夫婦走在首爾松坡區的街道上時，一隻4個月大、屬於小型犬的比熊犬一面吠叫著，一面朝夫妻倆跑來，丈夫李某用腳踢開狗狗後辱罵了飼主。

隨後，飼主抓住李某的領口用力拉扯，被告夫婦和飼主就此展開激烈爭執。李某也抓住了飼主的衣領，試圖想將對方撂倒在地，過程中折傷了飼主的手部與推開飼主，被依施暴致傷等罪嫌而被移交審判。

妻子申某在爭執中拉扯飼主的頭部，因此也被視為涉及施暴罪嫌。拉扯過程中，飼主的家人也因此受傷，右腳中指與小指的腳趾甲脫落。針對最終向夫妻判處罰金的裁決，法官解釋量刑理由時表示，「小狗衝向這對夫婦被視為事發原因，但傷害程度並不大。」

報導補充，隨着南韓飼養寵物犬的人口超過1000萬名，相關犯罪也在增加。據南韓最高法院透露，2023年1月到9月，飼主與寵物犬散步時因被路人毆打、辱罵的法庭審判案件共達17件。據稱，大多數人是在沒有特別理由的情況下，只因和小狗待在一起就發生了爭執。不過，未移交法院而在警察介入階段就終結的案件數量估計更多。

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