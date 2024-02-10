妹子LINE「常用1功能回訊息」　網秒懂：不想跟你聊

▲妹子回話都使用「無聲訊息」。（示意圖／記者許力方攝）



網搜小組／劉維榛報導

半夜回訊息，若不想吵到對方，可以善用LINE的無聲訊息功能！不過一名網友困惑直呼，心儀妹子不管任何時候，都是使用無聲訊息功能，讓他備感困惑「這個代表什麼意思...？」對此，有網友認為「怕你秒回，不是很想聊天」；還有不少人則是驚問「我震驚，賴有無聲訊息這種東西？」

一名男網友在Dcard表示，若與心儀的妹子聊天，但對方都是用LINE的「無聲訊息功能」回話，導致他常常不知有訊息，因此想求問大家看法，「這個代表什麼意思...？」

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底下網友熱議，「怕打擾對方，『如果對方在意她就會看到了吧』...這樣」、「如果是不合適的時間=怕打擾吵醒別人；如果是在聊天的當下的情形=不想要對方秒看到秒回=想結束聊天」、「怕讓對方覺得自己好煩」、「怕你秒回，不是很想聊天」、「1.習慣；2.太晚怕吵到你，我有個朋友過12點都會改傳無聲，殊不知我根本3點才睡，而且睡覺會關網路，LINE不會響，但還是感謝他的貼心」。

留言串中，不少網友根本不知道「無聲訊息」的功能，「我震驚，賴有無聲訊息這種東西」、「我按怎麼沒有東西」、「iPhone才有嗎」。

事實上，無聲訊息的功能已上線一段時間，打開設定後，可在LINE Labs 開啟無聲訊息，接著打完訊息後，長按送出訊息的傳送鍵，就可以選擇要正常傳送或是使用無聲訊息。無聲訊息僅適用於文字、照片、影片及貼圖。