LINE「24款免費貼圖」限時下載！懶散兔、超應景拜年圖

記者周亭瑋/綜合報導

貼圖小舖今(6)日上架5組全新免費貼圖,除了充滿年味的應景款式外,還有超實用的訊息貼圖。另外,還有19組隱藏版貼圖,包括蜘蛛夫人、柴語錄等,快把握時間下載吧!

【本日新上架貼圖】

樹寶 × 懶散兔與啾先生 訊息貼圖|下載請點

下載期限:2024年3月7日

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:180天

備註:「訊息貼圖」僅可用於LINE10.3.0以上版本的聊天室

LINE GO × 酷生物|下載請點

下載期限:2024年3月6日

下載條件:官方帳號加入好友並完成註冊

使用效期:90天

Anden Hud - 轟龍龍賀新年!|下載請點

下載期限:2024年2月20日

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:30天

金爸爸 × 人2 厚禮龍年大發|下載請點

下載期限:2024年3月7日

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:180天

【PChome 24h × BOXMAN】龍年祝賀萬用貼圖|下載請點

下載期限:2024年3月7日

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:90天

【隱藏版貼圖】

貓咪大戰爭:貓年限定貼圖|下載請點

下載期限:2024年2月20日

下載條件:無條件(限量10萬組)

使用效期:90天

蜘蛛夫人|下載請點

下載期限:2024年3月2日

下載條件:無條件

使用效期:90天

LINE購物護照★粒粒兔來拜年囉!|下載請點

下載期限:2024年3月5日

下載條件:開通LINE購物護照→前往查看貼圖→前往領取免費貼圖

使用效期:90天

LINE MOBILE × 萌系風插畫家齊聚賀金龍年|下載請點

下載期限:2024年2月29日

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:90天

昇恆昌宇宙熊 × Duncan新年聯名貼圖|下載請點

下載期限:2024年3月2日

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:90天

聯邦小白 × 龍總大發財|下載請點

下載期限:2024年3月7日

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:180天

德德陪伴你健康的每一天|下載請點

下載期限:2024年3月6日

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:180天

希思黎化妝品 新春牡丹限定貼圖|下載請點

下載期限:2024年3月1日

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:180天

LINE購物 × 吳莎敏|下載請點

下載期限:2024年2月24日

下載條件:官方帳號加入好友+完成LINE購物APP指定任務

使用效期:90天

LINE禮物 × 欸波與小寵物的日常|下載請點

下載期限:2024年2月17日

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:90天

【發寶】讓您好運龍來 龍總發|下載請點

下載期限:2024年2月29日

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:180天

安麗祥龍獻瑞新年貼圖動起來|下載請點

下載期限:2024年2月21日

下載條件:無條件

使用效期:180天

Pocky (feat.柴語錄) : 龍年好棒棒|下載請點

下載期限:2024年2月22日

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:180天

新光三越超療癒神獸出沒中|下載請點

下載期限:2024年2月18日

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:180天

MAKE UP FOR EVER × Kurt Wu 聯名新年貼圖|下載請點

下載期限:2024年2月14日

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:90天

打開宅神爺 換你當大爺|下載請點

下載期限:2024年3月18日

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:180天

2024 OPEN!新年快樂動次動!|下載請點

下載期限:2024年2月15日

下載條件:無條件

使用效期:180天

LINE購物品牌名店×家有一隻小閒貓|下載請點

下載期限:2024年2月14日

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:90天

LINE購物 夯話題 × 齁哩|下載請點

下載期限:2024年2月10日

下載條件:官方帳號加入好友

使用效期:90天