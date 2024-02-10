卡路里解放！「駁二小夜埕」春節5天登場　380家邪惡料理大口爽吃

▲駁二小夜埕是許多人過年期間的走春行程首選，集結市集、演出好吃又好玩。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

走春不能錯過！高雄駁二藝術特區最狂市集「駁二小夜埕」，今年將在農曆初一至初五（2/10-2/14）登場，活動範圍遍及駁二藝術特區大義區、大勇區，市府安排一場「卡路里饗宴」，將有380個餐飲、文創品牌齊聚，帶來許多邪惡美食料理，過年假期就好好解放胃口，先把減肥拋腦後！

▲▼駁二小夜埕今年規模再加大，一路從大義公園逛到駁遊路，近380家原創手作及美食品牌齊聚。（圖／記者許宥孺翻攝）

今年駁二小夜埕以「碳水BOOM!BOOM!」為主題，近380家品牌匯聚一堂，帶來多元豐盛的美食與原創作品。精選阿根廷烤肉、法式油封鴨腿三明治、拔絲地瓜等多樣料理令人垂涎，眾多餐飲品牌強力推出的美食甜點，要讓民眾盡情大快朵頤。

為了響應環保，活動提倡自備餐具與容器，不僅為地球盡一份心力，還可享受多家品牌的環保折扣優惠，省荷包也為環境減少負擔。

▲近380家品牌匯聚一堂，帶來滿滿熱量美食和創意作品。（圖／記者許宥孺翻攝）

駁二小夜埕除了好吃好玩，更有好逛的原創市集，許多手作品牌推出龍年限定商品，還有熱門話題可愛的小鴨系列新作品，搭上這波療癒的黃色風潮。

初一到初五每日都有精彩雙舞台演出節目，由民生電氣規劃的DJ SHOW，還有曾榮獲台灣原創流行音樂大獎河洛語組首獎的「你太白了，去曬黑」、擅長R&B曲風的「阿橘」、演繹布袋戲主題曲聞名的「周自從」等多組表演者輪番上陣，讓大家在吃飽喝足後，跟著音樂一起擺動，消耗熱量。

▲今年特別推出碳水、熱量雙BOOM!BOOM!舞台，每日由民生電氣精心規劃的DJ SHOW嗨翻現場。（圖／記者許宥孺翻攝）

初三也邀請「蘇俊穎掌中木偶劇團」及台南永康「兩廣詠春龍獅團」現場演出，將傳統融入現代，打造與眾不同的視聽饗宴，與大家一同熱鬧迎新年。

「2024駁二小夜埕-碳水BOOM.ᐟBOOM.ᐟ」將於2月10日至14日，每天下午2點至晚上10點，最後一日至晚上9點，於駁二大義區大義公園、紅磚廊道、大勇區駁遊路、淺三碼頭舉行。