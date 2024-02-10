　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

存款不到萬元「還要給爸媽紅包？」　她曝1招被讚爆：應該都會接受

▲▼ 紅包,別在長輩面前查看紅包金額。。（圖／記者王麗琴攝）

▲經濟狀況不佳時，還會包紅包給父母嗎？（示意圖／記者王麗琴攝）

記者曾筠淇／綜合報導

出社會、賺錢後，很多子女都會包紅包給父母，不過近日就有女網友發文表示，她因為正在待業、手上錢不多，因此猶豫要不要包紅包，大家過年會依自身經濟能力決定要不要包嗎？貼文曝光後，掀起不少網友討論。

女網友在Dcard上，以「多不窮再包紅包給父母」為標題發文，提到她現在因為處於待業狀態，所以手頭上沒多少錢能用，連1萬元也沒有，且其中還有一部分要當生活費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

過年期間，很多人都會包紅包給爸媽，但存款不多的原PO就求問，她這樣的狀況還要包嗎？還是她要等工作穩定、存到錢後再給？大家會依照自身經濟狀況決定要不要包紅包嗎？還是無論如何都會遵照傳統給紅包？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒錢要包什麼？沒跟爸媽拿就不錯了」、「我之前待業沒包欸，直接說失業沒錢包」、「包樂透」、「不管我多有錢都不會包，壓歲錢本來就是長輩給晚輩的，平常又不是沒在孝順，根本不差這一個紅包」、「我是有在工作就會包，多寡就看薪水」、「表達感謝有很多方法，方法是人想出來的」。

▲紅包,壓歲錢,過年,春節。（圖／記者李芷萱攝）

▲有網友認為，心意比金額多寡更重要。（示意圖／記者李芷萱攝）

也有網友建議，「如果是我，我會在紅包裡包200元+給一張小卡表示：真的很愛父母，但是目前手頭太緊，所以這次只能拿出這點。或是可以用按摩或是其他方式補償，下次穩定會再回饋給父母，我想父母應該都是會接受的」。而該則留言獲得最多顆愛心，顯然有不少人贊同這種方式，原PO也在底下表示，「真的很棒也很貼心！謝謝建議」。

還有網友認為，其實「有沒有心」才是最重要的，「其實大家要的都不是那個金額，就是一個被關心到的感覺」、「心意最重要」、「只要是兒女包的，就算只有200元，父母、長輩都會很開心吧？何時紅包包多少不是看心意而是單純看數字大小了」。

ET快訊
大龍峒保安宮開出「國運籤」！廟方解籤：整體有7、80分
湧蓮寺抽國運籤「貴人一指笑顏開」　與去年同支！農籤抽出籤王
鎮瀾宮第二次搶頭香就中　台中男抱走1.8萬「金媽祖」
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／大龍峒保安宮開出「國運籤」！廟方解籤：整體有7、80分

湧蓮寺抽國運籤「貴人一指笑顏開」　與去年同支！農籤抽出籤王

存款不到萬元「還要給爸媽紅包？」　她曝1招被讚爆：應該都會接受

他逛萬華「驚見快樂茶」CP值炸　老司機歪了！內行：生意很好

小孩只是大雞慢啼慢開口？職能治療師提醒2大狀況是警覺

大年初一拜拜挑「1時段」旺整年！　開運3招、10禁忌報你知

龍年到！大年初一3招開運　0成本迎好運

我沒K、海公牛、瑪卡巴卡是什麼？回顧「2023年流行語」由來一次看

法鼓山除夕撞鐘108響祈福　馬英九、鄭文燦同台全程直播

開暖氣「室內還是冷」！台電曝3招暖房小訣竅　做錯1事等於白開　

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

爆走片！婦拒繳15元停車費怒吼「才停1分鐘」　收費員哭了：我付

見浪貓屍體橫躺車陣中　暖騎士溫柔撿起：別怕

疑被超哥嗆聲...陳沂直播反擊 見聲明道歉：買我幫你嘴Toyz

6歲童走失頻衝馬路嚇壞路人　暖警火速帶回與阿公團聚！

9除夕地雷千萬別踩！　「1時段」洗頭恐沖走財運

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

醉男嫌生魚片少爆口角　嗆警「打給所長Ｘ林娘」

保時捷衝撞14輛車卡車頂　駕駛疑聽警笛聲徒步落跑

快訊／大龍峒保安宮開出「國運籤」！廟方解籤：整體有7、80分

湧蓮寺抽國運籤「貴人一指笑顏開」　與去年同支！農籤抽出籤王

存款不到萬元「還要給爸媽紅包？」　她曝1招被讚爆：應該都會接受

他逛萬華「驚見快樂茶」CP值炸　老司機歪了！內行：生意很好

小孩只是大雞慢啼慢開口？職能治療師提醒2大狀況是警覺

大年初一拜拜挑「1時段」旺整年！　開運3招、10禁忌報你知

龍年到！大年初一3招開運　0成本迎好運

我沒K、海公牛、瑪卡巴卡是什麼？回顧「2023年流行語」由來一次看

法鼓山除夕撞鐘108響祈福　馬英九、鄭文燦同台全程直播

開暖氣「室內還是冷」！台電曝3招暖房小訣竅　做錯1事等於白開　

南瑤宮四季籤出爐4支上上籤　台灣龍年運勢「前途莫蒼忙」

幫朋友刷卡「網購大麻種子」　工程師情義相挺留下走私前科

唐墨／台人吃咖哩受日海軍影響　論台菜別切斷歷史脈絡

新婚男奪「頭香狀元」祈得龍子　西螺福興宮頒8888元大紅包

鄭緯筌／ChatGPT如何精準提問

台南燒烤店除夕1死！他臉書嗆聲上門尋仇　遭老闆一刀捅胸身亡

法鼓山除夕撞鐘108響　馬英九、鄭文燦同框祈福

塞車尿急了「寶特瓶超難用」！他大推1物　過來人點頭：實用

台南鹿耳門天后宮《年夜祭》登場　黃偉哲跨年守歲祈福

夫妻二人過年各回老家過！已持續4年　女方坦言：關係反而更好

與男友甜蜜泡著「鴛鴦浴」... 　頭髮碰蠟燭著火女友驚嚇.jpg

生活熱門新聞

湧蓮寺國運籤「貴人一指笑顏開」　與去年同支

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

即／大龍峒保安宮開出「國運籤」！廟方解籤了

大年初一3招開運　0成本迎好運

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

初一「1時段」拜拜超旺！10禁忌報你知

除夕禁忌多！「9地雷」千萬別踩

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

農曆新年「8禁忌」　犯了衰一整年

冷氣團「3地區濕冷」有感！　一表看懂春節天氣變化

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

謝祖武紅包「每年都是2千」！不漲價原因曝光

更多熱門

相關新聞

即／大樂透頭獎槓龜！「春節大紅包」送出24組

即／大樂透頭獎槓龜！「春節大紅包」送出24組

本期大樂透頭獎無人中獎，下期頭獎上看3.7億元；大樂透春節大紅包部分，大紅包開出24組，其中19組為單注中獎，剩餘272組將於下期繼續加開。

第一次在家過年　汪偷啃天公雞腿

第一次在家過年　汪偷啃天公雞腿

追垃圾車「暴投最後一包垃圾」！網見姿勢：職業投手

追垃圾車「暴投最後一包垃圾」！網見姿勢：職業投手

紅包特殊包法！「5色娛親」超美

紅包特殊包法！「5色娛親」超美

初見女友爸媽「帶烏魚子拜年」　1禮俗沒做被罵翻

初見女友爸媽「帶烏魚子拜年」　1禮俗沒做被罵翻

關鍵字：

紅包父母待業過年Dcard

讀者迴響

熱門新聞

即／台南燒烤店除夕夜傳兇殺命案

湧蓮寺國運籤「貴人一指笑顏開」　與去年同支

春晚名單6台灣藝人公開！

百萬網紅發不出年終！躲海邊廢棄屋3天冷靜

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

蔣萬安曬一家五口全家福　三寶罕見露臉

耀樂年前「強烈腹痛倒地不起」！

初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

即／白沙屯媽祖「四季籤」除夕夜出爐

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

劉謙魔術「主持人失手穿幫」表情露餡衝熱搜

即／大龍峒保安宮開出「國運籤」！廟方解籤了

A股血洗一片！34歲私募大佬瘋傳賠光身亡

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

台中男抱走鎮瀾宮1.8萬「金媽祖」

更多

最夯影音

更多
婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...
梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

爆走片！婦拒繳15元停車費怒吼「才停1分鐘」　收費員哭了：我付

爆走片！婦拒繳15元停車費怒吼「才停1分鐘」　收費員哭了：我付

見浪貓屍體橫躺車陣中　暖騎士溫柔撿起：別怕

見浪貓屍體橫躺車陣中　暖騎士溫柔撿起：別怕

疑被超哥嗆聲...陳沂直播反擊 見聲明道歉：買我幫你嘴Toyz

疑被超哥嗆聲...陳沂直播反擊 見聲明道歉：買我幫你嘴Toyz

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面