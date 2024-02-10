存款不到萬元「還要給爸媽紅包？」　她曝1招被讚爆：應該都會接受

▲經濟狀況不佳時，還會包紅包給父母嗎？（示意圖／記者王麗琴攝）

記者曾筠淇／綜合報導

出社會、賺錢後，很多子女都會包紅包給父母，不過近日就有女網友發文表示，她因為正在待業、手上錢不多，因此猶豫要不要包紅包，大家過年會依自身經濟能力決定要不要包嗎？貼文曝光後，掀起不少網友討論。

女網友在Dcard上，以「多不窮再包紅包給父母」為標題發文，提到她現在因為處於待業狀態，所以手頭上沒多少錢能用，連1萬元也沒有，且其中還有一部分要當生活費。

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過年期間，很多人都會包紅包給爸媽，但存款不多的原PO就求問，她這樣的狀況還要包嗎？還是她要等工作穩定、存到錢後再給？大家會依照自身經濟狀況決定要不要包紅包嗎？還是無論如何都會遵照傳統給紅包？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「沒錢要包什麼？沒跟爸媽拿就不錯了」、「我之前待業沒包欸，直接說失業沒錢包」、「包樂透」、「不管我多有錢都不會包，壓歲錢本來就是長輩給晚輩的，平常又不是沒在孝順，根本不差這一個紅包」、「我是有在工作就會包，多寡就看薪水」、「表達感謝有很多方法，方法是人想出來的」。

▲有網友認為，心意比金額多寡更重要。（示意圖／記者李芷萱攝）

也有網友建議，「如果是我，我會在紅包裡包200元+給一張小卡表示：真的很愛父母，但是目前手頭太緊，所以這次只能拿出這點。或是可以用按摩或是其他方式補償，下次穩定會再回饋給父母，我想父母應該都是會接受的」。而該則留言獲得最多顆愛心，顯然有不少人贊同這種方式，原PO也在底下表示，「真的很棒也很貼心！謝謝建議」。

還有網友認為，其實「有沒有心」才是最重要的，「其實大家要的都不是那個金額，就是一個被關心到的感覺」、「心意最重要」、「只要是兒女包的，就算只有200元，父母、長輩都會很開心吧？何時紅包包多少不是看心意而是單純看數字大小了」。