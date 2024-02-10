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抽4台電動名車、1年份環島之旅！　3大賣場「龍年福袋」今天要搶

▲▼全聯龍年福袋 。（圖／業者提供）

▲新春福袋爽抽4台電動名車、1年份環島之旅 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

大年初一就是要買福袋試手氣！《ETtoday新聞雲》整理3大賣場祭出的「龍年新春福袋」，其中，全聯再度攜手大潤發開賣超過17萬個福袋選擇，頭獎大手筆送出4台電動名車，今（10）日上午9時起於全門市開賣；家樂福今年則同樣推出198元福袋，頭獎要抽價值近30萬的1年份環島、跳島之旅，且1人中獎2人同行，全台直接玩透透，10時起接棒開搶。

●全聯
全聯今年攜手大潤發開賣「福袋」、「福箱」、「福鍋」3款新春福袋選擇，包括300元「福利熊龍年生肖偶袋」、900元「Discovery四輪摺疊收納購物車」、3000元「Discovery26吋多功能露營行李箱」及1800元「德國雙人多功能微電腦電子鍋2L」，每款皆內含豐富商品，像是民生用品、零食、福利熊周邊文創品等，還有多家知名品牌優惠的2024新春大禮包，預計開賣超過17萬個福袋，共發行34萬組抽獎序號。

頭獎部分豪送市價325萬的「Tesla Model X 純電動運動休旅車（白）」共2台，市價193萬的「Volvo XC40 Recharge」共2台，除外還有15台gogoro VIVA XL、挪威奮進號自由行3日、中華航空日本東京來回機票、中華航空台北菲律賓宿霧來回機票、World Gym3個月單點運動會籍等獎項，今（10）日上午9時於全台全聯門市、大潤發門市限定開賣。

▲▼全聯龍年福袋 。（圖／業者提供）

▲全聯今年推出4款福袋選擇。

其中，「福利熊龍年生肖福袋」內含1組抽獎序號，限量130000個；「Discovery四輪摺疊收納購物車」內含3組抽獎序號，限量25000個；「Discovery26吋多功能露營行李箱」內含10組抽獎序號，限量7560個；「德國雙人多功能微電腦電子鍋2L」內含6組抽獎序號，限量9900個（實體門市6900個、小時達3000個），3000個小時達限定福袋於小大年初一上午10時線上福鍋，每店販售數量皆以現場公告為準，售完為止。開獎時間為2月22日下午2時於全聯官方臉書粉專及大潤發臉書粉專直播開出。

▲▼家樂福2024福氣龍來。（圖／記者蕭筠攝）

▲家樂福龍年推出2024福氣龍來福袋。（圖／記者蕭筠攝，下同

●家樂福
家樂福今年推出「2024福氣龍來」，內含零食飲料、泡麵罐頭等商品，總價值超過500元，售價198元，全台限量12000份，量販店預計每店販售100份、超市店10至30份，今（10）日上午10時起正式開賣，各店數量有限、售完為止。

▲▼家樂福2024福氣龍來。（圖／記者蕭筠攝）

▲2024福氣龍來福袋售價198元內含價值超過500元的商品。

福袋附贈刮刮卡1張，1張就有2種玩法，玩法1為刮刮卡上方的抽獎序號，頭獎大手筆祭出價值296000元「全台環島旅遊1年」大獎，消費者可獲得全台14家飯店住宿（2天1夜）及前往澎湖、金門、小琉球自由行3日（含機票／交通+飯店），換算下來平均每個月可到1家飯店住宿，飯店為星級飯店、特色民宿，全台住透透，預計抽出5位幸運兒。

二獎及其他獎項部分則有價值139600元的「羅馬雙人自由行（6天3夜） 機+酒」1名、價值124000元「米蘭雙人自由行（6天3夜） 機+酒」1名，還有「SMEG復古迷你冰箱」1名、「豪奢露營體驗1泊2食」5名、「2024台鐵環島之星迪士尼主題列車花蓮雙人自由行2天」1名及「BVLGARI太陽眼鏡」1名，提醒2月15日前須至活動頁面輸入抽獎序號完成登錄並完成相關資料填寫，獎項以電腦隨機抽獎，2月23日於家樂福官網公布中獎名單。

▲▼家樂福2024福氣龍來。（圖／記者蕭筠攝）

▲今年頭獎送出價值近30萬的全台環島旅遊1年大獎。

玩法2則在同一張刮刮卡下方的「您的號碼」，刮開後若號碼對中上方的「幸運號碼」、「特別號」即中獎，對中6碼+特別號可獲得「綠島雙人享樂自由行3日交通+住宿共3名」、對中6碼可獲得「馬祖雙人享樂自由行3日（機+酒）共3名」、對中5碼+特別號可獲得「澎湖雙人享樂自由行3日（機+酒）共3名」、對中5碼可獲得「鄭中基世界巡迴演唱會2024台北站門票2張共2名」。

對中4碼+特別號可獲得「煙波大飯店聯合住宿券共30名」、對中4碼可獲得「蔥澡雙人湯屋泡湯券+套餐共30名」、對中3碼+特別號可獲得「老爺酒店連鎖聯合餐飲券2張共60名」、對中3碼可獲得「漢來海港平日晚餐券2張共5名」、對中2碼+特別號可獲得「饗食天堂平日晚餐券2張共5名、對中2碼可獲得「家樂福提貨券500元共60名」，兌獎相關事項請至活動網頁查詢。

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