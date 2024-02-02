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恐怖片《伏慄熊》諧音撞名福利熊　全聯爆笑回應：不支援收驚

▲▼《窒友梅根》布倫屋製作團隊新片《Imaginary》，中文片名為《伏慄熊》，諧音撞名全聯吉祥物福利熊。（圖左／車庫娛樂；圖右／臺東觀光旅遊網）

▲《Imaginary》中文片名為《伏慄熊》，諧音撞名全聯吉祥物福利熊，引發網友熱議。（圖左／車庫娛樂；圖右／臺東觀光旅遊網）

記者林育綾／綜合報導

《窒友梅根》布倫屋製作團隊新片《Imaginary》，不過昨1日公布中文片名為《伏慄熊》，恰好與全聯吉祥物「福利熊」諧音撞名，引發網友熱議，笑說「全聯會氣噗噗」。後續全聯也幽默回應，「不支援收驚！」還強調正宗福利熊會以可愛征服大小朋友。

《伏慄熊》中文片名由網友投票參與決定，中文片名由《伏慄熊》、《凶麻吉》和《凶麻吉：巧芯》得票最多三強鼎立，片商車庫娛樂公布《伏慄熊》上映資訊後，副標為「凶麻吉巧芯」，網友也紛紛留言笑說「全聯不排除提告」、「請支援輸贏」、「可以找全聯支援電影票」、「這翻譯真的不要鬧了XD」。

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對於片名諧音撞名「福利熊」，全聯福利中心也幽默回應「不支援收驚！」，並強調「正宗福利熊仍會以可愛征服大小朋友，與電影截然不同！」

▲全聯強調「正宗福利熊」以可愛征服大小朋友，與電影截然不同。（圖／業者提供）

《伏慄熊》故事以許多人小時候都有的「想像朋友」為主題，描寫被主人拋棄的玩具熊展開報復的故事。除了撞名超市吉祥物，引發話題的還包括片中的玩具熊Chauncey中文名為「巧芯」，與新科立委徐巧芯同名，車庫娛樂粉專貼文後，甚至引來徐巧芯本人留言表示「很可愛欸！我也想要一隻。」

▲《伏慄熊》以許多人小時候都有的「想像朋友」為主題。（圖／車庫提供）

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