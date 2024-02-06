情人節全聯熱賣心型草莓禮盒　ROYCE’首推霸榜巧克力福袋半價

▲全聯超前部署情人節，推出多款心形水果禮盒、甜點優惠。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

情人節超前部署！今年西洋情人節恰好適逢大年初五，各大超市也推出各種好物讓消費者表達心意。全聯推出3款草莓小禮盒，以心形水果盒打造；而city’super引進日本北海道ROYCE’巧克力，也將集結熱銷霸榜的巧克力品項，在初一首度推出新春福袋半價開賣。

▲全聯推出多款水果心形小禮盒，情人節熱門的金莎巧克力也祭出「第2件優惠」。（圖／業者提供）

●全聯超前部署情人節

全聯推出多款水果心形小禮盒，「莓果戀曲」將藍莓、草莓裝進一盒，酸甜滋味都有。「美姬草莓」由香水草莓品種改良培育而成，口感、外型和甜度都近似香水草莓，但果型更大更渾厚。「莓好時光」適合裝飾在蛋糕上，3款草莓小禮盒即日起至2/8，單盒特價229元。

除次之外，還有年節盛產的蜜棗爽脆多汁，渾圓外型又被稱為「團圓果」，取名為「珍愛蜜棗」帶有美好寓意；而「玉見女心」為玉女小番茄，皮薄果肉飽滿，即日起至2/8，任選2盒心形水果小禮盒現折10元。

▲即日起至2/8，任選2盒心形水果小禮盒現折10元。（圖／業者提供）

We Sweet也推出「草莓風味厚奶霜薩芙亞蒂」，蓬鬆微紮實的蛋糕，草莓香氣馥郁，原味奶油霜入口即化，2/10~2/15特價99元。還有阪急麵包「草莓閃電泡芙」，內餡使用大湖草莓果醬，外層裹上草莓顆粒巧克力，2/2~3/7售價30元。

即日起至2/22，金莎巧克力系列也祭出「第2件優惠」，像是「金莎8粒心型禮盒100g」單盒139元，2盒260元，平均每盒130元。

●大潤發草莓蛋糕

因應草莓季主打「莓」好心意，大潤發即日起至2/22也集結多項草莓商品，若想要蛋糕應景過節，推薦「草莓奶醬蛋糕」、「草莓巴斯特乳酪蛋糕」；其他甜點還有「草莓大福」、不缺席的「草莓泡芙」，以及可愛造型「草莓果子燒」。

▲▼跟情人一起吃早餐，大潤發推出「草莓乳酪吐司」、「草莓乳酪餐包」。（圖／業者提供）

情人節若想跟情人一起賴在家吃早餐，則推薦「草莓乳酪吐司」、「草莓乳酪餐包」鬆軟的麵包體，再加上風味濃郁的乳酪及草莓，粉嫩外型帶來浪漫心情。

●city’super獨家ROYCE’巧克力 福袋半價開賣

city’super獨家代理被譽為日本最佳伴手禮的「ROYCE’」，與日本零時差同步推出期間限定商品，像是充滿「愛心、粉色」等元素的「蘭姆酒生巧克力」；還有連年狂銷的招牌生巧克力推出粉紅愛心包裝「淡可可生巧克力 情人節限定版」。

▲city’super獨家代理ROYCE’巧克力，與日本零時差同步推出期間限定商品。（圖／業者提供）

即日起至2/14，在全台8家門市及桃園遠百、台南遠百、高雄遠百、嘉義遠百等4間快閃店，皆可享消費滿1999元，送年度限定口味霸榜冠軍「大吉嶺生巧克力」一盒。同時為歡慶捷運台北車站快閃店在2月回歸，即日起至2/29快閃期間，祭出2盒生巧克力899元的優惠價（原價560元/盒）。

▲ROYCE’推出情人節限定商品。（圖／業者提供）

而為迎接龍年，ROYCE’更首度推出新春福袋，集結3款人氣熱銷霸榜巧克力，2/10大年初一在全台8家專櫃+快閃店，共推出兩款124個福袋，每款福袋售價500元。

第一款福袋內容物有「南瓜與開心果巧克力棒、蘭姆葡萄巧克力磚、牛奶咖啡口味棉花糖巧克力各一盒」，總價值1180元；另一款福袋內含「堅果巧克力棒6條入、20枚的牛奶口味醇巧克力、牛奶口味杏仁巧克力各一盒」總價值為1060元，如今都只要半價就能輕鬆入手，再抽市價近300元的陶瓷碗4入組。