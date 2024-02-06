　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

情人節全聯熱賣心型草莓禮盒　ROYCE’首推霸榜巧克力福袋半價

▲▼超市推出情人節商品優惠。（圖／業者提供）

▲全聯超前部署情人節，推出多款心形水果禮盒、甜點優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

情人節超前部署！今年西洋情人節恰好適逢大年初五，各大超市也推出各種好物讓消費者表達心意。全聯推出3款草莓小禮盒，以心形水果盒打造；而city’super引進日本北海道ROYCE’巧克力，也將集結熱銷霸榜的巧克力品項，在初一首度推出新春福袋半價開賣。

▲▼超市推出情人節商品優惠。（圖／業者提供）

▲全聯推出多款水果心形小禮盒，情人節熱門的金莎巧克力也祭出「第2件優惠」。（圖／業者提供）

●全聯超前部署情人節

全聯推出多款水果心形小禮盒，「莓果戀曲」將藍莓、草莓裝進一盒，酸甜滋味都有。「美姬草莓」由香水草莓品種改良培育而成，口感、外型和甜度都近似香水草莓，但果型更大更渾厚。「莓好時光」適合裝飾在蛋糕上，3款草莓小禮盒即日起至2/8，單盒特價229元。

除次之外，還有年節盛產的蜜棗爽脆多汁，渾圓外型又被稱為「團圓果」，取名為「珍愛蜜棗」帶有美好寓意；而「玉見女心」為玉女小番茄，皮薄果肉飽滿，即日起至2/8，任選2盒心形水果小禮盒現折10元。

▲▼超市推出情人節商品優惠。（圖／業者提供）

▲即日起至2/8，任選2盒心形水果小禮盒現折10元。（圖／業者提供）

We Sweet也推出「草莓風味厚奶霜薩芙亞蒂」，蓬鬆微紮實的蛋糕，草莓香氣馥郁，原味奶油霜入口即化，2/10~2/15特價99元。還有阪急麵包「草莓閃電泡芙」，內餡使用大湖草莓果醬，外層裹上草莓顆粒巧克力，2/2~3/7售價30元。

即日起至2/22，金莎巧克力系列也祭出「第2件優惠」，像是「金莎8粒心型禮盒100g」單盒139元，2盒260元，平均每盒130元。

●大潤發草莓蛋糕

因應草莓季主打「莓」好心意，大潤發即日起至2/22也集結多項草莓商品，若想要蛋糕應景過節，推薦「草莓奶醬蛋糕」、「草莓巴斯特乳酪蛋糕」；其他甜點還有「草莓大福」、不缺席的「草莓泡芙」，以及可愛造型「草莓果子燒」。

▲▼超市推出情人節商品優惠。（圖／業者提供）

▲▼跟情人一起吃早餐，大潤發推出「草莓乳酪吐司」、「草莓乳酪餐包」。（圖／業者提供）

▲▼超市推出情人節商品優惠。（圖／業者提供）

情人節若想跟情人一起賴在家吃早餐，則推薦「草莓乳酪吐司」、「草莓乳酪餐包」鬆軟的麵包體，再加上風味濃郁的乳酪及草莓，粉嫩外型帶來浪漫心情。

●city’super獨家ROYCE’巧克力　福袋半價開賣

city’super獨家代理被譽為日本最佳伴手禮的「ROYCE’」，與日本零時差同步推出期間限定商品，像是充滿「愛心、粉色」等元素的「蘭姆酒生巧克力」；還有連年狂銷的招牌生巧克力推出粉紅愛心包裝「淡可可生巧克力 情人節限定版」。

▲▼超市推出情人節商品優惠。（圖／業者提供）

▲city’super獨家代理ROYCE’巧克力，與日本零時差同步推出期間限定商品。（圖／業者提供）

即日起至2/14，在全台8家門市及桃園遠百、台南遠百、高雄遠百、嘉義遠百等4間快閃店，皆可享消費滿1999元，送年度限定口味霸榜冠軍「大吉嶺生巧克力」一盒。同時為歡慶捷運台北車站快閃店在2月回歸，即日起至2/29快閃期間，祭出2盒生巧克力899元的優惠價（原價560元/盒）。

▲▼超市推出情人節商品優惠。（圖／業者提供）

▲ROYCE’推出情人節限定商品。（圖／業者提供）

而為迎接龍年，ROYCE’更首度推出新春福袋，集結3款人氣熱銷霸榜巧克力，2/10大年初一在全台8家專櫃+快閃店，共推出兩款124個福袋，每款福袋售價500元。

第一款福袋內容物有「南瓜與開心果巧克力棒、蘭姆葡萄巧克力磚、牛奶咖啡口味棉花糖巧克力各一盒」，總價值1180元；另一款福袋內含「堅果巧克力棒6條入、20枚的牛奶口味醇巧克力、牛奶口味杏仁巧克力各一盒」總價值為1060元，如今都只要半價就能輕鬆入手，再抽市價近300元的陶瓷碗4入組。

ET快訊
中國股民集體崩潰！　轉戰印度使館微博「我過不了年了」
美14歲少女遭麥當勞經理「拖廁所性侵」！　1.34億和解
新北女醉倒路邊！遭輾過多處骨折
LINE「24款免費貼圖」限時下載！超應景拜年圖
快訊／台積電拍板！擴建熊本二廠
快訊／台76墜30m父子雙亡！大貨車駕駛3萬交保
過年紅包3000元很失禮！　詳細行情大公開

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

情人節全聯熱賣心型草莓禮盒　ROYCE’首推霸榜巧克力福袋半價

送禮自用雙得意！「貪吃鬼芸芸」力推肯德基金燦鹽之花可可蛋撻

【廣編】2024龍年命定泡麵　竟是這款暢銷亞洲的台灣牛肉麵？

【廣編】熊大兔兔現身高雄輕軌！LINE Bank聯名卡國外最高19%、國內最高12%

戴著哆啦A夢去看《THE 哆啦A夢展台北2023》！大學眼鏡加碼兒童鏡框升級智能藍光

年末必備「大掃除神隊友」　易洗樂低敏親膚全家一起輕鬆掃除

好運龍厚哩！特搜龍年特色春聯　童趣恐龍＋諧音哽可愛療癒

生麗國際集團暖心捐贈456份年菜　陪伴114戶勵馨家庭共度溫馨佳節

達美樂披薩醬出包「已全面停用」　急聲明：確保是最後一次

近視＋老花！多屏切換眼睛難對焦　謝盈萱戴「這個時代」的蔡司智銳鏡片視界不卡卡

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

SJ經紀人婚禮「合體銀赫東海熱舞」　強仁也現身…利特失誤秒被噓爆XD

江大成道歉..胡瓜：我看不懂啊　讚胡釋安認愛「處理得很好」

歐陽娣娣參加選秀喊：我來自中國　認「因家人才紅」Cue娜娜全場驚呼

快訊／19歲情侶雙載遭撞飛！2人斷腿...零件碎滿地　驚悚現場曝

陳昭姿批「怎能這樣對我」　柯建銘嗆民眾黨團烙兄弟

情人節全聯熱賣心型草莓禮盒　ROYCE’首推霸榜巧克力福袋半價

送禮自用雙得意！「貪吃鬼芸芸」力推肯德基金燦鹽之花可可蛋撻

【廣編】2024龍年命定泡麵　竟是這款暢銷亞洲的台灣牛肉麵？

【廣編】熊大兔兔現身高雄輕軌！LINE Bank聯名卡國外最高19%、國內最高12%

戴著哆啦A夢去看《THE 哆啦A夢展台北2023》！大學眼鏡加碼兒童鏡框升級智能藍光

年末必備「大掃除神隊友」　易洗樂低敏親膚全家一起輕鬆掃除

好運龍厚哩！特搜龍年特色春聯　童趣恐龍＋諧音哽可愛療癒

生麗國際集團暖心捐贈456份年菜　陪伴114戶勵馨家庭共度溫馨佳節

達美樂披薩醬出包「已全面停用」　急聲明：確保是最後一次

近視＋老花！多屏切換眼睛難對焦　謝盈萱戴「這個時代」的蔡司智銳鏡片視界不卡卡

叔叔自助餐「年收千萬很輕鬆」　住3200萬豪宅！他驚：不起眼工作

捲髮沒燙好很顯老？3大重點避雷一秒減齡　自帶慵懶感

男有戀足癖「愛愛猛吻腳」！女友受夠…一喊停他秒軟：生病了

「資深扁迷」陳昭姿協商暴走　陳水扁憶救命之恩：恩同再造，無以為報

有了孩子，男孩也會變男人！楊祐寧升格2寶爸「必須學會捨棄權利」

《殭屍》校草朴所羅門新戲脫制服開撩！　「想要前輩的全部」心臟爆擊

開箱／國泰航空蛇口貴賓室！270度看海吃美食　搭船30分鐘就到機場

台積電董事會通過去年Q4現金股利3.5元　6月4日舉行股東會

台灣電信業最佳！　台灣大4度獲CDP評比最高等級

艾力克斯公招財秘術　腳踩拖鞋柑橘陪睡

嫌保母車4人下車太慢按喇叭　名車男被海扁...長腿女成焦點

消費熱門新聞

超商今天限定搶美式、拿鐵買6送6

麥當勞本周「7大優惠券」出爐！

限時7天！超商大杯美式只要26元

美式賣場爆紅飲品瘋搶購！

咖啡買1送1！超商春節超殺優惠先看

一咬爆餡！超商最新「爆餡草莓泡芙」

速食店最新鹹蛋黃系列全門市開吃

終於等到！超商美式、拿鐵「買1送1」爽喝

OK x 蝦皮網購包裹寄取服務升級了

披薩醬出包　達美樂急聲明：是最後一次

超商限定開賣紅豆串糰子！只要39元

「平替版茅乃舍」全聯買得到！銅板價康寶日式美味高湯CP值超高

麗仕黑亮洗髮乳家樂福爆賣！

初老症上眼！謝盈萱自覺視線卡卡

更多熱門

相關新聞

男男CP「奶奶靈堂前啪啪」釋放激情

男男CP「奶奶靈堂前啪啪」釋放激情

Netflix超前衛激情華語輕喜劇《愛愛內含光》一上線，不少人一天完食8集，其中林哲熹跟巫建和這對同志CP更讓大家忍不住大喊「太可愛」，天才斯文男與台客8+9竟碰撞出火花，網友大讚兩人演技氣場很強大，合演情侶讓人受不了。

日本「愛心珍奶」櫻花妹搶打卡

日本「愛心珍奶」櫻花妹搶打卡

情人節復古派對重現府中熱區

情人節復古派對重現府中熱區

2024情人節不踩雷送禮指南

2024情人節不踩雷送禮指南

TLC名廚Maggie消失10年近況曝！

TLC名廚Maggie消失10年近況曝！

關鍵字：

情人節全聯city’superROYCE’巧克力

讀者迴響

熱門新聞

獨／陳沂遭襲！狂男當街揮拳猛揍傷勢曝

國道7撞1死1傷！　駕駛傳「無照講電話」肇事

陳沂遭揍臉4拳「耳肉被撕裂」濺血照曝光！

飛泰國過年前家庭破碎！姊夫悲憤：年要怎麼過

金曲歌王出軌形象直直落！離開10年老東家

遇襲畫面曝！陳沂路邊遭狂男痛毆　急閃仍遭猛踹

繳電話費「發票中100萬」　6人幸運中獎

快檢查！54款除濕機「立即停用」　大牌都上榜

21歲黑衣男狠揍陳沂　「專業打手」3關鍵曝

女留學生魚刺卡喉嚨　在美手術收276萬帳單

台中頂級柴燒牛排館歇業　饕客千萬元頂下

貼春聯7禁忌誤觸恐破財招陰　最佳時間點曝光

快訊／陳沂被揍首發聲：我不好，很害怕！

快訊／陳沂哭了「兇手拿手機往我頭上猛打」！

快訊／開車加油「發票中200萬」！　獎落2縣市

更多

最夯影音

更多
柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上

柯震東詹子萱當P友先訂規矩　「不是要X我？」扛起直奔床上
16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

16歲男無照騎車被開罰單　錄影嗆警：是有多缺業績

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

《可憐的東西》艾瑪史東突破尺度全裸　「小女孩」心智挑戰沉淪性愛

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

酷炫女友從他口袋翻出「用過保險套」　大哭：跟誰做♥！..他傻眼「頭很痛」

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

彩券行開業35天刮出2千萬　彰化屬龍女得主曝想買房！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面