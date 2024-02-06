泰國總理宣布：台達電未來4年將「投資泰國157億」

▲賽塔5日在曼谷和台達電高層會晤。（圖／翻攝自X／@Thavisin ）



記者張方瑀／綜合報導

泰國總理賽塔5日宣布，台灣的台達電子公司（Delta Electronics ）計劃未來4年要在泰國投資大約5億美元（約台幣157億元）。

根據彭博（Bloomberg News）報導，賽塔（Srettha Thavisin）5日在曼谷和台達電高層會晤後表示，台達電將在泰國設立研發中心並擴大製造電子產品，還會攜手泰國政府在人力資本發展和支持當地新創企業方面進行合作，同時和泰國大學合作發展相關課程。

賽塔5日在社群網站X發文證實此項消息，他還說，目標是加強泰國電子產業，期待成為電子產品和半導體重鎮。