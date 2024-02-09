大選後連勝文提2建議　造勢音樂都沒聽過「年輕人會有共鳴？」

▲連勝文。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨在2024立委選舉中贏得52席，成為國會最大黨，但卻未取得總統大位。對此，國民黨副主席連勝文今（9）日提出兩項建議並說，國民黨這次大型造勢場合所播放的音樂，大多數他都沒聽過，「若是連我這位中年大叔，都無法對現場所營造的氛圍產生共鳴，很難想像比我更年輕的人會有共鳴？」呼籲國民黨找出問題的根源，避免再犯同樣的錯誤，才能讓黨在前有狼、後有虎的情況下，殺出一條生存的血路。

連勝文表示，很高興韓國瑜及江啟臣順利當選立法院正副院長，這也代表國民黨2024年總統立委及國會龍頭輔選的工作，正式告一段落。本次大選國民黨能夠從2020只有三分之一的慘狀，一躍成為國會最大黨，甚至是國會平均年齡最年輕的政黨，這代表國民黨一定有做對事情。

「但是總統大選失利，甚至得票比立委還低，這代表整體競選團隊一定也有非常多的失誤」，連勝文表示，做得好的地方他們就不用再自我吹捧了，但做得不好的地方，他覺得一定要深入探討原因為何，幾周前他向黨主席朱立倫建議，應在立法院正副院長選舉後，啟動相關檢討的會議。

連勝文建議，第一、讓所有參與檢討的人都以「普通黨員」身分參與，這樣包括他在內的人才不需顧忌義務職的身份，而能大開大闔暢所欲言，以實事求是的態度面對許多問題的癥結。

第二、有鑑於在選舉過程當中，雙頭甚至多頭馬車的情況非常嚴重，造成許多溝通上的困難，甚至在國民黨總統候選人青年支持度落後，而他們盡全力在安排大型青年活動時，還要面對競總人士官僚作風，讓人匪夷所思，因此他們檢討的對象應該不只有國民黨組織本身，而是涵蓋所有競選及輔選的單位，這樣才能真正痛定思痛，讓下次選舉不要再犯同樣的錯誤。

連勝文表示，近期有許多熱心的學術界人士，提出國民黨改革的倡議，講到了過去十幾年來他一直訴求的「年輕化」這個議題，年輕化絕對是好事，這可以從這次立委選舉當中，國民黨大量年輕候選人當選，同時不分區名單也頗受外界好評，得到驗證。但他認為所謂年輕不只是年齡，最重要的是心態，「老柯已經是60幾歲的人，而民眾黨的立委平均年齡還是國會中最老的，居然還有2成6的人認為他們可以代表年輕人！？可見不僅個人的心態、組織整體的心態，才是真正年輕化的關鍵！」。

連勝文舉例，國民黨大型造勢場合所播放的音樂，絕大多數他都沒聽過，或是因為年代久遠，他已經忘了怎麼唱了，「而若是連我這位中年大叔，都無法對現場所營造的氛圍產生共鳴，很難想像比我更年輕的人，看電視轉播時會有多少共鳴？我甚至很懷疑到底有多少年輕人會主動上網看國民黨造勢？」當然造勢場合不是演唱會，主要還是演講內容，但明明站在台上的人至少有一半年紀並不大，多數演講內容也算精彩，為何國民黨造勢卻總給人老派的感覺呢？是因為藍營缺乏創意？缺錢？還是因為大家墨守成規？

連勝文呼籲，「前事不忘，後事之師，找出問題的根源，避免再犯同樣的錯誤，才能讓這個黨在前有狼、後有虎的情況下，殺出一條生存的血路！也才對得起所有支持我們的朋友們！」。