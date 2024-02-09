強烈大陸冷氣團達標！台北現11.9低溫　鄭明典：過年天氣會漸入佳境

▲春節假期受大陸冷氣團影響全台濕冷。（圖／記者湯興漢攝）

記者蕭筠／台北報導

今年春節假期受大陸冷氣團影響，全台天氣寒冷，今（9）日最低溫出現在新竹縣新豐鄉9.9度，台北則出現11.9度低溫。前氣象局長鄭明典稍早於臉書發文指出，「強烈大陸冷氣團達標。」雖只是短時間達標，但過年天氣應該會漸入佳境。

今日台北測站上午6時50分出現11.9度低溫，鄭明典發文表示：「強烈大陸冷氣團達標～只是短時間的達標，感受上『大陸冷氣團』強度比較有代表性！」而昨晚雨區不小算是十分潮濕的小年夜，但也強調「過年天氣應該是漸入佳境。」

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▲氣象署公開春節假期溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，因受強烈大陸冷氣團影響，北台灣今日清晨低溫11、12度，其他地區約13到15度，白天北台灣整天濕冷，高溫僅13、14度，中部及花蓮16到18度，南部及台東19到22度，請注意保暖。

降雨部分各地有局部短暫雨，今晨中部以北地區有局部較大雨勢，基隆北海岸及大台北山區並有局部大雨發生的機率，下半天開始水氣逐漸減少；若水氣與低溫配合，中部以北3000至3500公尺以上高山可望有降雪，並有路面結冰、霧淞發生的機率。

另，氣象署稍早也針對新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣、連江縣、基隆市、台北市發出最新低溫特報，恐出現持續10度左右或以下天氣，連江縣局部地區則有持續6度左右或以下氣溫發生機率，請民眾多加注意。

除外，台灣大學大氣科學博士林得恩今也於臉書粉專「林老師氣象站」發文透露，今日除夕日至大年初一清晨是這波冷空氣最強的時候，北部及東北部地區整天都冷，最低溫在攝氏10至12度，沿海空曠及近山地區風寒效應特別顯著，氣溫還會再下降個攝氏1至3度。

至於降雨方面，林得恩指出，中部以北有局部較大雨勢，基隆北海岸、大台北山區及中南部山區並有局部大雨發生的機率，其他各地及澎湖、金門、馬祖仍有局部短暫雨，濕冷天氣讓體感溫度更低。