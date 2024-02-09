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最愛阿公這一味！　情色網紅「讓老頭睡免錢」拍AV月賺250萬

▲▼美國情色網美蒂芙（Wisconsin Tiff）。（圖／翻攝自IG）

▲美國情色網美蒂芙每個月可賺取8萬美元。（圖／翻攝自IG）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名情色網美靠著在成人平台發布自製AV，每個月可賺取8萬美元（約台幣251萬元），但在廣大的AV市場中，她憑藉一個特殊嗜好抓緊觀眾目光，那就是她超愛與「老男人」免費上床，大讚超滿足。

根據《每日星報》報導，現年35歲的蒂芙（Wisconsin Tiff）說，她靠著上傳自製AV到成人平台上，每個月收入可達到8萬美元，而她最特別的嗜好就是和老年人上床，而且完全不跟這些「男主角」收費，「我從不收錢，我這樣做是為了好玩，我把做愛過程放到影片中，粉絲們也很愛。」

▲▼美國情色網美蒂芙（Wisconsin Tiff）。（圖／翻攝自IG）

▲美國情色網美蒂芙的粉絲們也很愛這種「老男人配年輕女人」的AV內容。（圖／翻攝自IG）

蒂芙解釋了她熱愛老男人的原因，「成熟的男人能帶來一定程度的理解、耐心和隨和的吸引力，我喜歡和他們在一起，他們多年來不同經歷的智慧增加了我們表演的深度和真實性，觀眾可以感同身受。」

▲▼美國情色網美蒂芙（Wisconsin Tiff）。（圖／翻攝自IG）

▲▼美國情色網美蒂芙（Wisconsin Tiff）。（圖／翻攝自IG）

▲▼美國情色網美蒂芙（Wisconsin Tiff）。（圖／翻攝自IG）

蒂芙說，和這些老男人做愛帶給她很大的滿足感，「我永遠不會停止我正在做的事情，因為我喜歡我的工作。」她還透露，自己曾和80歲以上的男人做愛過，而粉絲們也很愛這種「老男人配年輕女人」的AV內容。

蒂芙也坦承，這個職業確實也帶來不少困擾，例如身邊的朋友就會擔心她將「魔爪」伸向自己的爺爺，「過去一些朋友曾覺得我很噁心，擔心我會讓他們退休的爺爺在看到和我一起拍AV的男人後，也想成為AV男優！」

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