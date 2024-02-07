21歲男當街痛毆陳沂！母幫兒背書「很乖會顧店」：希望網開一面

記者黃彥傑、黃資真／台北報導

網紅陳沂5日在台北街頭慘遭21歲黃姓男子毆打，更在隔天的記者會上崩潰痛哭，控訴對方是「預謀犯案」，不過黃男出面90度鞠躬道歉，強調自己真的是認錯人，就連黃母也現身背書，兒子並非故意，是喝酒後心情不好才會不小心認錯人，「希望陳小姐網開一面」。

▲21歲黃姓男子在台北街頭上揍網紅陳沂，黃母出面說明。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）



黃母提到，兒子平常蠻乖的，都在家裡麵店幫忙，當天好像跟網友有感情糾紛，所以喝酒抒發，結果酒醉誤認才揮拳揍了對方，不是故意的，也強調兒子的確做錯了，「只希望陳小姐網開一面…打錯人就是錯了嘛」，之後再看法院會怎麼判刑。

黃嫌在犯案隔天接受媒體訪問，開頭就先道歉，稱他與黃姓網婆在交友軟體上認識，發現對方欺騙自己後在家跟朋友喝悶酒，接著要朋友載他到黃女的住處，接果一時喝酒神智不清，把在現場的陳沂誤認是黃姓網婆。

黃嫌也表示，他事後搜索後發現挨打的對方事有名的人也嚇到，自己完全不認識陳沂，也沒有受任何人指使犯案，最後對著鏡頭90度鞠躬道歉。

▲黃嫌對著鏡頭鞠躬道歉，強調他當下真的因為酒醉認錯人。



不過，警方調查，黃嫌有毒品跟傷害罪前科，他事後停留在現場等待警察，並對警嗆聲製造「酗酒泥醉」無法自主身心的狀態，更配合警方管束帶回調查等行為，一口就供稱是誤認「網婆」打錯人，每個動作都符合「並無主觀犯意」、「並非計畫預謀犯案」、「顯無身心自主能力」的法律減刑要件，加上黃嫌穿戴名牌服飾，懷疑幕後有人操盤，目前全案正在調查釐清真因。