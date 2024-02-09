歡喜迎龍年　上海老街迎八方來客

記者趙禕/上海報導

跨入龍年的腳步越來越近，全球各地有華人的地方，年節氣氛都越來越濃；一向給人現代感十足的大陸上海市，也有許多古今相映、時空交匯的地方，今年將有許多接地氣的活動，要讓人們回味傳統的中國年味兒。

位在上海西北側的嘉定區不但是上海現代化汽車工業的重鎮，也有古老的文物，其中南翔雙塔就是中國大陸僅存一對年代最悠久的仿木結構樓閣式磚塔，建於五代至北宋初年，距今至少有1000年的歷史。今年這裡將舉辦「花千樹，魚龍舞」主題燈彩展，主辦方在雙塔中間搭建了一座高大挺拔的龍門架 ，懸掛龍形彩燈形成亮麗的景觀燈帶和兩側南瓜造型充滿喜慶的紅燈籠，寓意豐收和富足，寄託人們對龍年風調雨順、國泰民安的美好嚮往與祝願。這裡還將舉辦元宵市集，匯聚各類非遺項目、新潮人氣美食以及各類特色文創產品，開放夜間市集，煥發元宵期間夜間活力。

▲位在上海市嘉定區的南翔老街。（圖／記者趙禕攝）

原本是明代文人李流芳私家園林的檀園，則將舉辦「梅開福到」新春檀園梅花展，讓遊客們在古色古香的園林裡品賞梅花，打卡拍照。到了嘉定的南翔，可不能錯過本地聞名遐邇的南翔小籠包！在這個南翔小籠的發源地，南翔小籠包被稱為南翔小籠饅頭，還有專門的「南翔小籠饅頭文化體驗館」，遊客在這裡不但能學習製作南翔小籠的傳統技藝，也能現場品嚐南翔小籠的美妙滋味。

▲南翔老街上的檀園將舉辦「梅開福到」新春檀園梅花展。（圖／記者趙禕攝）

▼遊客在「南翔小籠饅頭文化體驗館」可以學習製作南翔小籠的傳統技藝，也能現場品嚐南翔小籠的美妙滋味。（圖／記者趙禕攝）

向著上海的西南側走，緊鄰虹橋國際商務區、虹橋機場及火車站樞紐的七寶古鎮，則是離上海市中心最近的千年古鎮，古鎮的核心就是七寶老街；這裡融合薈萃了江南文化、紅色文化、海派文化、民俗文化、建築文化、飲食文化、宗教文化等各類文化元素，加上水陸交匯的格局，一年四季都擠滿了觀光旅遊的人潮。

▲位在上海市閔行區的七寶老街。（圖／記者趙禕攝）

今年春節期間，這裡將推出「龍舞祥瑞．七寶聚福」新春遊園活動，讓遊客享受古鎮文化之旅。活動主會場鐘樓廣場擺出了金龍陣，從寓意長龍即將騰雲而出的「龍門架」到以燈籠組合擺出的S型長廊，讓遊客在其中穿梭，帶來喜慶祥瑞；古鎮裡還分設了七個點位佈置彩燈，形成「七寶」匯聚的新春氣氛，氽來鐘、飛來佛、金字蓮花經、神樹、金雞、玉筷、玉斧等「七件寶」也將亮相主會場，展現「七寶納福」的美好寓意。

▲在水陸交錯的七寶老街上，百年老店七寶老飯店和天香樓都備了當地美食等待八方來客品嚐。（圖／記者趙禕攝）

回到上海市中心，和其他的「老街」比較起來，南京東路步行街算是「後生晚輩」了；但是融合中西文化的南京東路步行街一直延伸到上海最著名的外灘景點，是上海終年人氣最旺、遊客最多的景點之一。龍年來臨之前，這裡的泰康食品、邵萬生、新雅、杏花樓等老字號品牌擠滿了購置年貨的人潮，各個店家都準備了各種新春年貨大禮包，還有不少創意年菜。

▲從19世紀開始，上海南京東路始終熙來攘往的人潮不斷，上海知名的四大百貨也都在這裡。（圖／記者趙禕攝）

▼農曆新春來臨前，許多上海人都趕著來這裡置辦年貨。（圖／記者趙禕攝）

今年這裡最亮眼的景觀莫過於專門為龍年新春擺出來的「南京路禧市集」。穿過巨大的「龍門」，迎面而來的是模仿前陣子紅遍大陸電視劇「繁花」的打卡場景，另外還有80多家特色商鋪，甚至還有台灣美食蚵仔煎和臭豆腐。緊鄰「南京路禧市集」的是南京路步行街和中國移動、咪咕合作開發「南步新樂元」元宇宙平台，遊客們可以在這裡為自己寫「福」字，也可以寫下祝福給全世界每一個角落，另外還能體驗線上線下深度融合的智慧文旅生態。

▲入夜後點起燈，「南京路禧市集」光彩奪目。（圖／記者趙禕攝）

▼「南步新樂元」元宇宙平台讓遊客體驗線上線下深度融合的智慧文旅生態。（圖／記者趙禕攝）

不喜歡人潮太多地方的遊客，可以選擇遊人不多、但是更有文化底蘊的老街，像是位在上海東北側的高橋老街。「萬里長江口，千年高橋鎮」，高橋老街就是這個被大陸授予「中國歷史文化名鎮」稱號的代表地，民國初年上海風雲人物杜月笙就是高橋人。高橋老街雖然和上海其他的老街、古鎮一樣，有著許多商鋪在其中，但是這裡一條街上就有包括高橋歷史文化陳列館、三峽石圖館、高橋絨繡館等九個展覽館和一個書房，文化氣息比其他老街、古鎮更加濃厚。

▲有著千年歷史文化底蘊的高橋老街充滿著知性美。（圖／記者趙禕攝）

▲販售西方咖啡文化的店家也充滿了古樸的韵味。(圖／記者趙禕攝）

▼販售來自全球的進口商品的店家同樣融合了中西文化風情。（圖／記者趙禕攝）

源自於高橋的上海絨繡，是大陸國家級非物質文化遺產，這些精美的絨繡作品都是繡娘們手持繡針勾著彩色羊毛絨線，在綿密的網眼間上下飛替，創作出一幅幅生動的田園、和栩栩如生的人物肖像，許多精美的絨繡都被當成大陸的國禮贈送給國際政要及名人。龍年春節期間，高橋絨繡館將舉辦「絨行龘龘」龍元素非遺體驗活動，請出絨繡大師親自指導，讓喜愛藝術創作的人們也有機會體驗絨繡藝術的美妙。

▲龍年春節期間，高橋絨繡館將請出絨繡大師親自指導喜愛藝術創作的人們體驗絨繡藝術的美妙。（圖／記者趙禕攝）

高橋的絨繡是一絕，高橋的美食也不遑多讓，像是老街上的百年老店長興館，道地的老八樣上海本幫菜滿足許多老饕的口腹之欲；高橋的松餅、松糕也是遊客不能不嚐的本地名點。又名細沙千層餅的高橋松餅，酥皮層次分明，每層薄如紙，皮薄餡足，酥松香甜；另外還有既糯又松不粘牙，糕粉細膩、製作精細的高橋松糕，不管任何時候都有排隊上門採購的饕客。

▲百年老店長興館備齊了道地的老八樣上海本幫菜要滿足老饕的口腹之欲。（圖／記者趙禕攝）

▼高橋的松餅、松糕也是遊客不能不嚐的本地名點。（圖／記者趙禕攝）