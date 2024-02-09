紅包「12大禁忌」一次看懂！　包錯變詛咒

▲大家知道包紅包也有禁忌嗎？（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

今天小年夜，不少人都已準備好紅包，不過大家知道包紅包也有禁忌嗎？若是不小心包錯不僅會破財，搞不好還會讓對方覺得不吉利，過年沒祝福到對方反倒傷到和氣，下面就整理12點包紅包禁忌，給大家參考！

新年紅包袋與鈔票要是新的

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新年新氣象，紅包與鈔票也要是新的，象徵煥然一新，另外紅包袋若是拿用過的紅包袋再包給別人，如同該紅包好運已被拿走了，而過期的紅包也應該避免使用。

紅包直式正財、橫式偏財

若想祝福對方事業正財順利，可使用直式的紅包袋；若想祝福投資賺錢、中大獎等偏財運的話，則可以使用橫式的紅包袋。

紅包掉地漏財

收受長輩紅包時，除了要恭敬雙手承接外，若不小心手滑將紅包掉在地上，可是會漏財的！

紅包金額要雙數

都說好事成雙，加上華人將單數視為孤單的數字，通常只有喪儀才會包單數，因此紅包最忌諱包單數，另外除了包雙數外，也可以參考2.6.8數字，2代表「福祿雙喜」，6則是「六六大順」的意思，8則是諧音跟「發」很近，象徵「發財」，其中最忌諱包數字4的數字，因4諧音與「死」相近，不吉利；另外也千萬別送空的紅包袋，不但是詛咒對方空空如也，也是不吉利象徵。

紅包袋不要封口

過年紅包象徵年年如意順心、長長久久，因此若「封口」紅包，恐怕會讓財氣難以流通，或者財氣就此被封掉，因此千萬別誤封口；相反在婚禮上的紅包或是葬禮上白包，則都可以封口，那代表著只會給一次的意思。

把紅包錢對摺起來

把錢對摺起來放進紅包袋，如同將財運、好運對折，財運阻滯不順暢。

包給長輩的紅包要逐年增加

長輩包給晚輩的紅包為「壓歲錢」，而晚輩包給長輩的則稱「添歲錢」，主要是祝福長輩能夠長命百歲，因此紅包的金額要一年比一年多，代表對長輩的祝福越來越多，若經濟狀況比較緊，可包與上次相同金額但不能縮水，因為年年增加，不僅表達自己處於順境，也有為長輩增福添壽之意。

包給晚輩的紅包金額要一致

包紅包象徵祝福，若因為金額不同，會讓手足懷疑長輩偏心，進而傷和氣，因此建議對晚輩一視同仁，千萬不要偏心。

包給晚輩的金額不宜比長輩多

跟晚輩再好，也不能包得比長輩多，除了避免有出風頭外，也能避免不給長輩面子的問題。

別在長輩面前、單手把紅包打開

收到紅包後，千萬別急著知道包了多少，畢竟禮輕情意重，當場拆開看多少錢，是一件很失禮的事情；另外，收紅包時要用雙手接過並送上祝賀詞，一來是尊重對方，二來是單手接東西是不太禮貌的行為。

百元鈔來代替千元鈔

不少人若想讓紅包份量重一點的話，建議可以多換些百元鈔來代替千元鈔，因為紅色百元鈔顯喜氣，讓紅包看起來更厚重、更有福氣的感覺。

紅包錢不可花掉

除夕拿到紅包後，習俗上要將紅包放在枕頭底下「壓歲」，直到初五後，再將錢存到自己的銀行戶頭成「發財金」，藉由努力工作，小錢賺大錢；若一拿到紅包馬上花掉會漏財。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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