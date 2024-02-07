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只有今天快搶！超商飲品「買10送10」來了　珍珠奶茶下殺40元

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取今（7）日祭出「一起品茶趣」優惠，品項有「CITY PEARL珍珠奶茶買4送2」、「CITY TEA英式紅茶／四季春青茶任選買10送10」等。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

今日就買！就有超商今（7）日推出限量品茶優惠，像是有英式紅茶、四季春青茶下殺買10送10，珍珠奶茶更是下殺單杯只要40元，超級划算；另外，明（8）日開始超商也有多重咖啡優惠，有大杯美式26杯688元、厚乳拿鐵買2送2等，可要把握便宜買一波。

7-11 OPENPOINT行動隨時取今（7）日祭出「一起品茶趣」優惠，品項有「CITY PEARL珍珠奶茶買4送2」、「CITY TEA青梅冰茶買4送2」、「CITY TEA優格好多青買4送2」、「CITY TEA英式紅茶／四季春青茶任選買10送10」。

▲▼ 2/7 7-11限定優惠。（圖／7-11提供）

▲OPENPOINT行動隨時取今（7）日限定優惠一次看。

迎接農曆新年假期，7-11 OPENPOINT行動隨時取也將在2月8日起至2月14日止推出「CITY龍年指定案型688元」，品項有「CITY CAFE大杯美式26杯」、「CITY CAFE大杯拿鐵18杯」、「CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶16杯」、「CITY TEA經典純奶茶/純奶青任選20杯」、「CITY PRIMA大杯精品美式/拿鐵任選10杯」；另外還有限量「CITY CAFE厚乳拿鐵買2送2」、「CITY TEA香鑽水果茶買2送2」。

▲▼萊爾富咖啡。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富將在2月7日發放限量「咖啡買1送1」優惠券，大杯美式、拿鐵通通可享買1送1爽喝。（圖／萊爾富提供）

萊爾富今（7）日周三會員日祭出「咖啡買1送1」超殺優惠，只要會員今日於Hi-Life VIP APP內的「優惠活動」領取優惠券，每名會員限領1次，優惠券包含Hi Café大杯美式買1送1、Hi Café大杯拿鐵買1送1（數量有限，領完為止），並在2月13日前至門市出示兌換條碼結帳即享優惠，若使用聯邦信用卡再多送1杯（數量有限，送完為止）。

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