新年不要吵架！煩惱老幼衝突靠「親銀共融」撞出新火花

▲美國廣播公司（ABC）拍攝一系列的老人與小孩的節目。（圖／取自《Old Peoples’s Home for 4 Years Olds》）

記者楊智雯／綜合報導

新年返鄉才沒多久，家裡老幼就吵架好傷腦筋！家中的小孩跟長輩的數量懸殊，不少人覺得小孩不知道怎麼跟長輩相處，長輩也不太知道怎麼跟小小孩玩，這個現象在社會老年化後越來越普及，甚至不止台灣這樣，放眼全球的先進國家都有這種情況，美國廣播公司（ABC）更因此拍攝一系列的老人與小孩的節目，藉此讓孩子不排斥老人，對年長者更友善，老年人也可以改善孤獨感得到快樂，第一季《Old Peoples’s Home for 4 Years Olds》將退休的老年人與一群4歲來子聚集在一起，獲得全球迴響，現在正在播映第二季《Old People’s Home For Teenagers》，將老年人與青少年聚集在一起這系列節目呈現年輕人與老年人相遇後，老年人的生活也跟著改變了。

根據《The CONVERSATION》報導開播以來已吸引數百萬名觀眾，而且觀察到老年人的孤獨感因為與年輕人建立聯繫後大大減少，甚至引發很多迴響，有些家長甚至在老年人多的社區裡開辦幼兒園，「家長們希望將孩子送到這裡，因為他們知道這對孩子的影響，他們也希望自己的孩子也能幫助為成年人帶來一些好處」。

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▲清福養老院是全台第一家設置幼兒園的養老院。（圖／清福養老院提供）

「親銀共融」的概念也在台灣看得到，清福養老院是全台第一家設置清福幼兒園的養老院，清福幼兒園主任邱稜智表示，有越來越多家長喜愛老幼共融的教學環境，幼兒在學前經常接觸年長者，更懂得尊重與包容，也能從長者的傳承經驗中獲得人生智慧，補足現代小家庭中比較缺失的一塊。

清福幼兒園設置許多老幼共學的課程，像是「讀冊日」、「英文課」、「勞作課」，清福幼兒園主任說「長輩會在教室裡等待小朋友一起來上課，勞作課時也會互相幫忙擠膠水，即使有些奶奶的雙手使不上力，也會盡量幫忙壓著勞作作品」，過程中長輩獲得傳承與付出的成就感，老有所用的經驗讓生命再次綻放光彩，老人和幼兒的關係也會變得更良好，對社會長久來看有正面效應。