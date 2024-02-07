丈夫排行最小！人妻遭婆家狂拗「煮年夜飯」　一舉動讓人嗨翻

▲女子結婚第一年被拗煮年夜飯，結果直接放生婆家一家人。（示意圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

現在有許多店家販售過年的年菜，讓不少家庭可以省下麻煩的烹調手續。一名女子的丈夫在家中排行最小，她也因此遭到大家庭的成員使喚，還被硬拗煮年夜飯，而她的應對方式曝光，也讓一眾網友嗨喊「好舒壓」。

這名女子在「毒姑九賤婆媳討論區」分享，她與丈夫結婚至今已有5年，丈夫在家中排行老么，還有6名姊姊、2名哥哥，似乎是因為年紀最小的原因，她也因此遭到大家庭成員的使喚。

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一眾大姑、大伯除了要求她拜拜以外，還要煮年夜飯，且除了丈夫以外，沒有任何一人上前幫忙，讓她感到十分憤怒，於是打電話聯繫了父母，直接帶著丈夫回娘家吃飯，「這什麼婆家啊，我又不是女傭。」

▼女子這次的年假飛往義大利遊玩，直接不管婆家一家人。（示意圖／免費圖庫Pexels）



除了讓婆家第一年的團圓飯開天窗以外，女子接下來都是趁著過年出國休假，也很慶幸丈夫並非媽寶、一直以來都力挺她的決定，「在此也祝大家新年快樂，今年飛義大利。」

女子大快人心的做法掀起討論，許多網友也因此嗨翻讚賞，「叫他們去吃屎」、「黑化才能讓媳婦過好日子」、「有個挺妳的老公最重要，讚」、「欣賞妳的作風，旅途愉快順風，老公是神隊友」、「別人的老公都不會讓人失望。」