　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大年初一拜拜挑「1時段」旺整年！　開運3招、10禁忌報你知

農曆年、燈籠、過年。（圖／免費圖庫PIXABAY）

▲大年初一有許多禁忌要遵守，才能趨吉避凶。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

記者陳怡靜／綜合報導

今天是大年初一，也是甲辰龍年的第一天，許多人會出門走春、到廟裡拜拜，祈求來年平安順利，不過民間還是流傳許多傳統習俗，《ETtoday新媒體》幫大家整理出3種開運法和10禁忌，建議大家還是抱持著「寧可信其有」的心，才能接福氣旺整年。

●開運法

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、卯時敬天

大年初一這天的早上5點至7點，由於台語「卯」有「賺到」的意思，因此是敬天求財的好時機。在這段期間到家中附近的香火鼎旺的大廟拜拜，可以匯集神明和眾人的陽氣添好運。此外，也有不少人會選在子時到廟裡搶頭香，命理老師柯柏成也說，不一定要到趕在廟裡燒香拜拜，只要在家中以虔誠恭敬的心雙手合十，也能獲得好彩頭。

▲▼台南六合境大埔福德祠，台南財神廟，求財運，發財金，過年走春，過年求財，招財錢母。（圖／記者蔡玟君攝）

▲年初一拜拜挑「卯時」最能獲得神明眷顧。（示意圖／記者蔡玟君攝）

二、祭祖

求神之外，初一也是祭祖的日子，不過不需要趕在卯時之前，只要依照各人方便，在家祭拜祖先牌位，或是到靈骨塔進香，跟祖先拜年祈求來年得到庇佑。

三、吃早齋

民俗上有「年初一吃齋，勝過吃一年齋」的說法，經過除夕夜圍爐大魚大肉後，大年初一當天的早餐最好全家人一起吃素。台語的「齋」與「災」同音，「吃齋」也意味著「吃災」，將新的一年裡各種災難全部吃掉。

●禁忌

一、忌叫人全名或催起床

初一一早最好不要催促他人起床，更不要直呼名諱，習俗上認為，大年初一催促他人或是被催促來年都會變得匆忙，有被逼迫的感覺。初一可以睡到自然醒，但不要睡懶覺或賴床，新年第一天懶散，恐影響來年運氣，最好還是打起精神出門走春，感受年味迎接新的一年到來。

二、早餐忌吃稀飯

傳統社會普遍存在「稀飯是給窮人吃的」，若在初一一早就吃稀飯，恐怕來年會窮整年，而早餐也盡量避免吃葷食。

三、忌煮新飯

正月初一這天有「不煮飯」習俗，不能重新煮一桌新菜，除夕夜最好多煮一點飯，將年夜飯留到新年，象徵「年年有餘」。

四、忌使用尖銳物品

尖銳物品包含針線和刀具，意味未來將有許多紛爭，甚至受傷的風險，而剪刀等刀具有「破」的意涵，將來恐與人發生紛爭或遇到破財之事。

五、忌借貸行為

「欠錢不能欠過年」，相信這句話大家都耳熟能詳，欠過年除了影響財運，也使自己背負財務壓力，最好是在年前就能還清。至於借錢給他人，也是要避免，「初一借了別人錢，一年四季靠外援」，初一借錢給他人，恐讓財產外流一整年。另外，討債更是萬不得，否則一整年的錢財都可能流光光。

六、忌燈全關

許多人會在新的一年到廟裡點光明燈，象徵新的一年充滿著光明和希望，大年初一家中維持開燈狀態，有照亮嶄新一年的含意，因此晚上不要將燈全部關掉，若是家裡有供奉神明，更是千萬要避免，否則恐讓來年都籠罩在黑暗，影響前途。

七、忌吵架或打罵小孩

過年過節還是多說吉祥話，與人發生爭端本就該避免，如果小孩調皮搗蛋，還是要忍住先不要教訓，以免來年家中招惹官訟事非。

超商突對孩子飆罵「廢X」！　媽被陌生女嗆：不會養就不要生…眾人驚呆

▲過年時間盡量避免教訓小孩。（示意圖／Pexels）

八、忌打破東西

不論是否逢年過節，「破」在錢財或安危上都有不祥之意，特別是過年期間要更加謹慎。如果真的不小心打破碗盤，要將碎片放進紅色紙袋中，放到初五再丟掉，象徵「碎碎（歲歲）平安」。

九、忌掃地和倒垃圾

新年初一到初五期間千萬別使用到「掃把」，要清理垃圾可以用手撿，用掃把清理會象徵將財氣掃地出門。

十、忌回娘家

新年第一天，出嫁的女兒回娘家彷彿婚姻不幸，會有「把娘家吃窮」的含意，也有「女子回頭春」再嫁一次之意，因此回娘家最好等到初二或初三。不過隨著時代演進和社會風氣轉變，僵化的男尊女卑禮俗也越來越式微。

ET快訊
快訊／鎮瀾宮第二次搶頭香就中　台中男抱走1.8萬「金媽祖」
快訊／除夕夜兇殺命案！　男遭刺殺慘死
快訊／新港奉天宮搶頭香超激烈！男大生幸運奪第一
快訊／白沙屯媽祖「四季籤」揭曉　ETtoday祝讀者錢錢龍總
他看紅白急喊「快打給黃偉晉叫他別吃地瓜球」！釣出本尊回應
劉謙隔5年重回春晚！「主持人失手穿幫」表情露餡衝熱搜
大年初一3招開運　零成本迎好運
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

大年初一拜拜挑「1時段」旺整年！　開運3招、10禁忌報你知

龍年到！大年初一3招開運　0成本迎好運

我沒K、海公牛、瑪卡巴卡是什麼？回顧「2023年流行語」由來一次看

法鼓山除夕撞鐘108響祈福　馬英九、鄭文燦同台全程直播

開暖氣「室內還是冷」！台電曝3招暖房小訣竅　做錯1事等於白開　

待業妹身上剩7千懊惱「過年紅包怎辦」　眾人提1方法：父母會接受

謝祖武紅包「每年都是2000」！　不漲價原因曝光被讚爆

過年忌說2字！倒垃圾恐「掃掉家中財氣」　初一12大禁忌曝光

12星座「年後運勢」一次看！處女雙手捧財　雙子被貴人關照

龍轉乾坤！2024年4星座好運爆棚　升職加薪財運旺

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

隋棠「小三登門找正宮」激怒柯叔元　她「伸手進褲襠」挑逗...淪陷熱吻

朴炯植和朴信惠比眼睛「努力睜大」　看惠利神模仿光熙…自己也加入XD

陳沂「消費自己」盼能徹查案件　自嘲當下要直播：繼承我意志

早午餐Buffet吃到飽只要599　星巴克暢飲＋100種異國料理

彰化女遭攔查慌喊「只有保險套」　神情緊張露餡...被警搜出4包大麻

大年初一拜拜挑「1時段」旺整年！　開運3招、10禁忌報你知

龍年到！大年初一3招開運　0成本迎好運

我沒K、海公牛、瑪卡巴卡是什麼？回顧「2023年流行語」由來一次看

法鼓山除夕撞鐘108響祈福　馬英九、鄭文燦同台全程直播

開暖氣「室內還是冷」！台電曝3招暖房小訣竅　做錯1事等於白開　

待業妹身上剩7千懊惱「過年紅包怎辦」　眾人提1方法：父母會接受

謝祖武紅包「每年都是2000」！　不漲價原因曝光被讚爆

過年忌說2字！倒垃圾恐「掃掉家中財氣」　初一12大禁忌曝光

12星座「年後運勢」一次看！處女雙手捧財　雙子被貴人關照

龍轉乾坤！2024年4星座好運爆棚　升職加薪財運旺

快訊／大甲鎮瀾宮第二次搶頭香就中　台中男抱走1.8萬「金媽祖」

除夕夜黃偉哲參拜開基玉皇宮　祈求國運昌隆台南市政順利

快訊／台南燒烤店除夕驚傳殺人　男子遭刺胸傷重不治

大年初一拜拜挑「1時段」旺整年！　開運3招、10禁忌報你知

新港奉天宮搶頭香超激烈！1、2名爐前失足飲恨　男大生幸運奪第一

快訊／白沙屯媽祖「四季籤」除夕揭曉　稻籤抽19次才出爐

搭機還在低頭追劇？TikTok爆紅小訣竅　「嘔吐袋」讓你解放雙手

盤點NBA近三屆龍年選秀！千禧年「野獸狀元」領軍卻沒巨星

劉謙隔5年重回春晚！10分鐘魔術秀「主持人失手穿幫」表情露餡衝熱搜

北韓若0.001毫米領土遭侵犯　金正恩：將使用超強力量殲滅南韓

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

生活熱門新聞

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

農曆新年「8禁忌」　犯了衰一整年

除夕禁忌多！「9地雷」千萬別踩

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

龍年5款刮刮樂「這張中獎率100%」　最高獎金2000萬

初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

賭運最強「3生肖」過年發大財！　買刮刮樂容易中獎

冷氣團「3地區濕冷」有感！　一表看懂春節天氣變化

過年不想回婆家！她出1招「躲過年夜飯」

追垃圾車「暴投最後一包垃圾」！網見姿勢：職業投手

4大學今年確定倒閉！「全台唯一設計類」科大停辦

哥哥「娶弟弟老婆」！她曝亂倫內幕

更多熱門

相關新聞

追垃圾車「暴投最後一包垃圾」！網見姿勢：職業投手

追垃圾車「暴投最後一包垃圾」！網見姿勢：職業投手

農曆春節是一家團圓、迎接新年開始的重要時刻，家家戶戶的大掃除工作都告一段了，有網友PO兩張照片，一名男子拿著一包垃圾，只見垃圾車要開走了，他伸手猛力一丟，有如棒球職業投手般的架勢，笑翻許多網友，但其實這張照片早在幾年前就出現過了，每當過年就會被翻出來，當作年前大掃除的應景照。

初一轉乾冷！一圖掌握「春節連假天氣」

初一轉乾冷！一圖掌握「春節連假天氣」

陸春節旅遊玩「冰雪與繁花」

陸春節旅遊玩「冰雪與繁花」

精彩生態友善生產　『織綠網』移師大農大富展出

精彩生態友善生產　『織綠網』移師大農大富展出

初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

關鍵字：

過年春節初一禁忌開運

讀者迴響

熱門新聞

春晚名單6台灣藝人公開！

快訊／筋肉媽媽宣布再婚！

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

超美單親媽走過低潮　年收破百萬！

男友領40萬年終！她拿去買1檔ETF：配息是我的月薪

農曆新年「8禁忌」　犯了衰一整年

除夕禁忌多！「9地雷」千萬別踩

高雄新增「6處科技執法」開抓！設置地點曝

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

百萬網紅發不出年終！躲海邊廢棄屋3天冷靜

龍年5款刮刮樂「這張中獎率100%」　最高獎金2000萬

耀樂年前「強烈腹痛倒地不起」！

初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

更多

最夯影音

更多
梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了

梅西日本友誼賽「真的上場了」　大陸網友怒：別再來了
Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

Karina秀「抓塑膠袋」害羞了XD　曝「姊姊被讚更漂亮」壓力山大

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

PEETA葛格宣布離婚！斷1年半婚姻　前妻Alisa認「是我選擇離開」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

TWICE子瑜1年無個人活動！　堂哥出手「護台灣盤鋪路」

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面