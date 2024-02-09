大年初一拜拜挑「1時段」旺整年！　開運3招、10禁忌報你知

▲大年初一有許多禁忌要遵守，才能趨吉避凶。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

記者陳怡靜／綜合報導

今天是大年初一，也是甲辰龍年的第一天，許多人會出門走春、到廟裡拜拜，祈求來年平安順利，不過民間還是流傳許多傳統習俗，《ETtoday新媒體》幫大家整理出3種開運法和10禁忌，建議大家還是抱持著「寧可信其有」的心，才能接福氣旺整年。

●開運法

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一、卯時敬天

大年初一這天的早上5點至7點，由於台語「卯」有「賺到」的意思，因此是敬天求財的好時機。在這段期間到家中附近的香火鼎旺的大廟拜拜，可以匯集神明和眾人的陽氣添好運。此外，也有不少人會選在子時到廟裡搶頭香，命理老師柯柏成也說，不一定要到趕在廟裡燒香拜拜，只要在家中以虔誠恭敬的心雙手合十，也能獲得好彩頭。

▲年初一拜拜挑「卯時」最能獲得神明眷顧。（示意圖／記者蔡玟君攝）



二、祭祖

求神之外，初一也是祭祖的日子，不過不需要趕在卯時之前，只要依照各人方便，在家祭拜祖先牌位，或是到靈骨塔進香，跟祖先拜年祈求來年得到庇佑。

三、吃早齋

民俗上有「年初一吃齋，勝過吃一年齋」的說法，經過除夕夜圍爐大魚大肉後，大年初一當天的早餐最好全家人一起吃素。台語的「齋」與「災」同音，「吃齋」也意味著「吃災」，將新的一年裡各種災難全部吃掉。

●禁忌

一、忌叫人全名或催起床

初一一早最好不要催促他人起床，更不要直呼名諱，習俗上認為，大年初一催促他人或是被催促來年都會變得匆忙，有被逼迫的感覺。初一可以睡到自然醒，但不要睡懶覺或賴床，新年第一天懶散，恐影響來年運氣，最好還是打起精神出門走春，感受年味迎接新的一年到來。

二、早餐忌吃稀飯

傳統社會普遍存在「稀飯是給窮人吃的」，若在初一一早就吃稀飯，恐怕來年會窮整年，而早餐也盡量避免吃葷食。

三、忌煮新飯

正月初一這天有「不煮飯」習俗，不能重新煮一桌新菜，除夕夜最好多煮一點飯，將年夜飯留到新年，象徵「年年有餘」。

四、忌使用尖銳物品

尖銳物品包含針線和刀具，意味未來將有許多紛爭，甚至受傷的風險，而剪刀等刀具有「破」的意涵，將來恐與人發生紛爭或遇到破財之事。

五、忌借貸行為

「欠錢不能欠過年」，相信這句話大家都耳熟能詳，欠過年除了影響財運，也使自己背負財務壓力，最好是在年前就能還清。至於借錢給他人，也是要避免，「初一借了別人錢，一年四季靠外援」，初一借錢給他人，恐讓財產外流一整年。另外，討債更是萬不得，否則一整年的錢財都可能流光光。

六、忌燈全關

許多人會在新的一年到廟裡點光明燈，象徵新的一年充滿著光明和希望，大年初一家中維持開燈狀態，有照亮嶄新一年的含意，因此晚上不要將燈全部關掉，若是家裡有供奉神明，更是千萬要避免，否則恐讓來年都籠罩在黑暗，影響前途。

七、忌吵架或打罵小孩

過年過節還是多說吉祥話，與人發生爭端本就該避免，如果小孩調皮搗蛋，還是要忍住先不要教訓，以免來年家中招惹官訟事非。

▲過年時間盡量避免教訓小孩。（示意圖／Pexels）



八、忌打破東西

不論是否逢年過節，「破」在錢財或安危上都有不祥之意，特別是過年期間要更加謹慎。如果真的不小心打破碗盤，要將碎片放進紅色紙袋中，放到初五再丟掉，象徵「碎碎（歲歲）平安」。

九、忌掃地和倒垃圾

新年初一到初五期間千萬別使用到「掃把」，要清理垃圾可以用手撿，用掃把清理會象徵將財氣掃地出門。

十、忌回娘家

新年第一天，出嫁的女兒回娘家彷彿婚姻不幸，會有「把娘家吃窮」的含意，也有「女子回頭春」再嫁一次之意，因此回娘家最好等到初二或初三。不過隨著時代演進和社會風氣轉變，僵化的男尊女卑禮俗也越來越式微。