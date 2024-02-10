過年遇親友問薪水感情生小孩超尷尬　心理師提醒：轉念+轉移話題

▲心理師針對春節連假面臨的困擾焦慮提供因應良方。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

7天春節連假來臨，親友團聚等交際場合總帶給許多人不小的困擾；衛福部南投醫院臨床心理師針對過年期間部分民眾的社交壓力，以及連假期間過度放鬆、作息改變可能導致收假後出現睡眠和憂鬱等問題，提供建議。

衛福部南投醫院臨床心理師張瑋哲指出，疲勞一整年的上班族及學生家長們通常會利用連假縱情逸樂，但不規則睡眠、熬夜追劇、暴飲暴食等生活型態，其實不能讓身心好好放鬆，反而會導致負擔；維持規律作息，避免與原本作息出現太大落差，安排適度運動、適當飲食，反而都是讓身心平穩的方法。

另在不熟悉的環境與許久未見的親戚朋友相見，部分民眾會感到焦慮而抗拒，張瑋哲舉例說明，如果拜訪親戚長輩被詢問薪水、感情或生小孩等難以回答的尷尬問題時，當下可能會有「認為自己遭到打量、冒犯」或「認為親友只是想關心但找不到話題」的想法；張哲瑋提醒，前者易導致口角衝突、不歡而散，後者則可改與親友聊些好吃好玩的新聞來轉移話題，亦即發揮智慧維持過年的好心情。

當長假接近尾聲時，有人會認為「假期結束，又要經歷一整年的磨難」，但也有人認為「新年開始，要讓自己更好、更棒」，兩種不同想法所帶來的感受是天差地別；張瑋哲強調，改變想法並不是逃避問題，若在新年第一天就感覺不到未來有任何希望時，建議要花些時間沉澱、整理思緒、思考如何過自己想過的生活或尋求職涯、親職、財金、心理各領域專家來幫助自己，一旦低落的情緒遲遲無法緩解，甚至影響日常生活，可能需要進一步尋求專業醫療資源的協助。