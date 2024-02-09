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龍年開運秘訣公開　大年初一穿黑、白更旺財！

▲龍年開運秘訣公開，大年初一穿黑、白更旺財！。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝盛帆）


記者王威智／採訪報導

大年初一同時也象徵著一元復始，因此不少人會到廟裡拜拜祈福，希望新的一年平安順遂。當然俗話「走春」就是要廣納財氣，命理老師簡宏勳表示，龍年文曲星落入西北方，穿黑、白色衣服更旺財。

▲霞海城隍廟,信仰,神明,姻緣。（圖／記者謝婷婷攝）

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▲大年初一同時也象徵著一元復始，因此不少人會到廟裡拜拜祈福。（圖／資料照片）

古人有云，初一要起得早，出門走春，但可不是隨便亂走！因為這一天也是廣納財氣的天，簡宏勳說：「龍年紫微斗數命盤裡面，掌管正財的星叫做文曲星。今年九星裡面文曲星落入西北方，所以說我們今年在初一的求財的時候，我們可以往西北方去行走。」並從住家往西北方找到覺得不錯的「陽廟」，像是土地公、財神廟等拜拜祈福。

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼命理老師簡宏勳表示，求旺財需準備3朵紙蓮花，以及36顆金元寶。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

到廟裡拜拜求財也有小撇步，今年最佳的時辰是在初一的卯時（上午5-7點）以及辰時（上午7-9點），準備鮮花、餅乾等供品之外，命理老師也提醒，求旺財需準備3朵紙蓮花，以及36顆金元寶，跟廟裡的神明稟報姓名、農曆生辰、住址，祈求龍年財運亨通。民眾購買時也要注意，要跟香行老闆說明是要祭神用的，才不會買錯了而不自知。

過去總是希望新的一年氣勢如虹，而紅色亦是許多人心中吉祥的顏色，不過龍年大年初一，如果想要催旺財運，則是要穿黑色與白色。 簡宏勳表示，「因為財位在西北方是屬金，金會生水，水是屬黑色，而金、水相生代表著財運的滾滾滾動。」

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼龍年文曲星落入西北方，穿黑、白色衣服更旺財。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼ 。（圖／記者謝盛帆攝）

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