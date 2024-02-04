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1周判刑3次！巴基斯坦前總理夫婦被控「非法婚姻」　又判7年徒刑

▲▼巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）與妻子畢比（Bushra Bibi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊姆蘭汗與妻子畢比。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

巴基斯坦一間地方法院3日宣判，前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）與妻子的婚姻「不符合伊斯蘭教義」，2人各處7年有期徒刑及50萬巴基斯坦盧比（約新台幣5.6萬元）。這已經是他在一周內第三度遭到判刑。

衛報等外媒報導，伊姆蘭汗的妻子畢比（Bushra Bibi）被指控，2018年與前夫離婚之後，沒有等待40天就嫁給伊姆蘭汗，此舉不符合伊斯蘭教義，而遭到定罪與判刑。

伊姆蘭汗在2022年的不信任投票後黯然下台，去年8月起被關押在拉瓦爾品第監獄（Rawalpindi Prison），並且面臨100多項指控。但他拒絕承認不當行為，並稱所有指控都是出自政治動機。面對最新判決，伊姆蘭汗也向記者表示，這起婚姻身分案件只是為了「羞辱」他與妻子。

▲▼巴基斯坦總理,伊姆蘭汗,Imran Khan（圖／達志影像／美聯社）

▲伊姆蘭汗下台後仍受選民歡迎。（圖／達志影像／美聯社）

這已經是伊姆蘭汗一周內第三度被判刑。1月30日，他因為洩露國家機密罪名，被判10年有期徒刑。上周，他與妻子又因為非法販售國家禮品的貪腐罪名，各判14年有期徒刑。

許多分析與觀察人士批評這次判決，他們指出，巴基斯坦將於2月8日舉行大選，但伊斯蘭汗在下台、被禁止參選後，依然很受選民歡迎，如今在競選前夕遭到三度判刑，時機點非常敏感。

巴基斯坦知名記者米爾（Hamid Mir）批評「此判決讓司法體系蒙羞」，法律專家烏梅爾（Reema Umer）也在X發文批評，此案訴訟程序和定罪「是我們司法體系的一個該死汙點。」

伊姆蘭汗下台後，其政黨「巴基斯坦正義運動黨」（PTI）也遭受打壓，領導階層與工作人員要不就是分道揚鑣，要不就是鋃鐺入獄。針對最新判決，該黨聲明指控司法程序不公，使得2月8日大選蒙上陰影，「這是對巴基斯坦高等司法機構的一大考驗。」

 
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