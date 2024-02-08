　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

海洋保育署調查棘皮動物　北部海域新發現9種生物

▲海洋保育署調查棘皮動物 北部海域新發現9種生物。（圖／海洋保育署提供）

▲棘皮動物5大綱。（圖／海洋保育署提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

海洋委員會海洋保育署在臺灣北部海域進行了一項長達一年多的棘皮動物資源調查，成功鑑定出57種棘皮動物，其中有9種是該區域的新發現。這些動物包括本氏海齒花、紅滑皮蛇星、脊背壺海膽、心形海壺、灰蛇錨參、黑乳參、糙刺參、錦疣蛇尾和花棘刺蛇尾，其中黑乳參最罕見。提醒民眾在從事海域休憩活動時，不要隨意觸摸及捕捉，一起守護海洋資源。

▲海洋保育署調查棘皮動物 北部海域新發現9種生物。（圖／海洋保育署提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲海岸潮間帶與亞潮帶之棘皮動物分布狀況。

海保署指出，這項調查是由海保署與台灣珊瑚礁學會團隊共同合作，自2022年6月起，針對北海岸到東北角海岸潮間帶和亞潮帶設置24個調查測站。本次調查共鑑定出57種棘皮動物，新發現9種，包括本氏海齒花、紅滑皮蛇星、脊背壺海膽、心形海壺、灰蛇錨參、黑乳參、糙刺參、錦疣蛇尾和花棘刺蛇尾，其中黑乳參在臺灣海域相當罕見，以前只在臺灣墾丁南灣與澎湖南方四島有極少數的分布紀錄，且在華盛頓公約（CITES）列於AppendixⅡ，顯示需要管制交易以避免影響到永續生存。

海保署表示，此調查還揭示了棘皮動物分佈狀況，在海岸潮間帶測站中相對較為貧乏，鑑定出4綱9種。但在亞潮帶測站物種較多，鑑定出5綱55種，包含海百合主要零散分佈在海流較強的區域，而海星主要棲息在礁岩上，海膽則是北部海岸優勢的棘皮動物，常見的種類族群數量多且穩定。

▲海洋保育署調查棘皮動物 北部海域新發現9種生物。（圖／海洋保育署提供）

▲本氏海齒花為海蕨科的大型海羊齒，完全伸展幅長可達30公分。

海保署提醒大眾，在海域遊憩時，請不要捕捉和干擾棘皮動物。這些棘皮動物在生態系統中扮演著重要的角色，例如中大型海參是海底的清道夫，有助於維持底棲環境品質。同時，呼籲在挑選年菜佳餚時，選擇對環境影響較小的永續海鮮，以保護海洋資源。

【棘皮動物小辭典】

棘皮動物是具有悠長演化歷史的海洋無脊椎動物，從前寒武紀的化石紀錄即可觀察到類似棘皮動物構造的痕跡。現生的棘皮動物包括海星、海膽、蛇尾（陽燧足）、海參及海百合等五個綱。從拍浪的潮上帶，到暗無天日的深海；從赤道熱帶珊瑚礁，到極區的冰冷海水，都能找到牠們的蹤跡。棘皮動物的身體構造呈現特殊的五輻對稱，在動物界中獨樹一格；在其外皮層之下，有方解石碳酸鈣成份的棘刺、骨針、或是外殼，這也是牠們「棘皮」名稱的由來。

棘皮動物少數種類也常被作為漁獲撈捕食用。近年因為棲地侷限、破壞或喪失，加諸過度商業利用，導致野生族群數量迅速縮減，其中黃乳海參（Holothuria fuscogliva）、黑乳參（Holothuria nobilis）、惠氏海參（Holothuria whitmaei）已被列入華盛頓公約（CITES，需要管制交易以避免影響到永續生存的保護對象。

▲海洋保育署調查棘皮動物 北部海域新發現9種生物。（圖／海洋保育署提供）

▲紅滑皮蛇星是臺灣目前已知體型最大的蛇海星科種類，體表呈鮮紅到黃白色。

▲海洋保育署調查棘皮動物 北部海域新發現9種生物。（圖／海洋保育署提供）

▲脊背壺海膽屬壺海膽科，體殼呈長橢圓形，反口面後方中央的體殼隆起。

▲海洋保育署調查棘皮動物 北部海域新發現9種生物。（圖／海洋保育署提供）

▲心形海壺屬壺海膽科，表面覆滿短毛狀的棘刺，棘刺長度幾乎一致。

▲海洋保育署調查棘皮動物 北部海域新發現9種生物。（圖／海洋保育署提供）

▲灰蛇錨參屬錨參科，體型呈細長的蛇狀，體長可達2公尺。

▲海洋保育署調查棘皮動物 北部海域新發現9種生物。（圖／海洋保育署提供）

▲黑乳參屬於大型海參，活體全身黑色，腹面色澤較淺。

▲海洋保育署調查棘皮動物 北部海域新發現9種生物。（圖／海洋保育署提供）

▲糙刺參屬刺參科，體色呈黃綠色，體長可達30公分。

▲海洋保育署調查棘皮動物 北部海域新發現9種生物。（圖／海洋保育署提供）

▲錦疣蛇尾屬刺蛇尾科，為極小型的蛇尾類。

▲海洋保育署調查棘皮動物 北部海域新發現9種生物。（圖／海洋保育署提供）

▲花棘刺蛇尾屬刺蛇尾科，成體直徑可達14至16公分。

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►春節將至傳統市場湧人潮　基隆增派警力加強交通疏導

►春節強力展現查緝不法決心　基隆關與海巡「岸海聯合威力掃蕩」

►海景第一排！饗賓開進基隆港　兩大品牌2／1進駐好食城

►東岸商場產權確為基隆市府所有　謝國樑：如期點交維護合約精神

ET快訊
買電動車竟爆炸！孝子母燒傷殞命　攤商裝不明鋰電池慘了
不是全身名牌！　銀行員揭「有錢人」3大特徵
儀表板「1燈號」隱藏意義曝光！　她開車10多年才知道
盤點2023出事網紅！　流量下滑遭出征
LINE對話框「獨漏1表情」他喊話官方！　1.8萬人爆共鳴
金鐘男星拍八點檔濺血！　王瞳目睹嚇壞

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

苗栗春節好去處　通霄虎頭山無敵海景＋歷史遺跡

加班結束遇大雨！正妹女同事「1理由」求搭便車　他秒拒被老婆讚爆

國道1路段紫爆「車速不到20km」　民航局增派運輸機飛金門

賭運最強「3生肖」過年發大財！　買刮刮樂容易中獎

LINE對話框「獨漏1表情」他喊話官方！1.8萬人爆共鳴：真的很需要

千棵落羽松的浪漫夢幻！南投城堡五星美食迎遊客　年節掀國旅熱潮

上3次廁所才可沖水　「男友超摳4舉動」嚇壞她：保險套跟學弟討

海洋保育署調查棘皮動物　北部海域新發現9種生物

春節7天連假！車潮湧花東縱谷　易壅塞路段交通管制措施曝光

盤點全台森林遊樂區「龍」景點　林業署推薦走春：買門票送紅包

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

7月大嬰不愛吃飯、吃到睡著　爸1招成功解決：全家一起吃

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

別再叫我丟丟妹　李明珊的賺錢動力：花錢！

安普賢《財閥X刑警》靠鈔能力辦案　少爺當警察...還柯南上身碰殺人事件

尾牙邀伍佰演唱經典歌曲　遭台下粉絲搶麥大合唱XD

苗栗春節好去處　通霄虎頭山無敵海景＋歷史遺跡

加班結束遇大雨！正妹女同事「1理由」求搭便車　他秒拒被老婆讚爆

國道1路段紫爆「車速不到20km」　民航局增派運輸機飛金門

賭運最強「3生肖」過年發大財！　買刮刮樂容易中獎

LINE對話框「獨漏1表情」他喊話官方！1.8萬人爆共鳴：真的很需要

千棵落羽松的浪漫夢幻！南投城堡五星美食迎遊客　年節掀國旅熱潮

上3次廁所才可沖水　「男友超摳4舉動」嚇壞她：保險套跟學弟討

海洋保育署調查棘皮動物　北部海域新發現9種生物

春節7天連假！車潮湧花東縱谷　易壅塞路段交通管制措施曝光

盤點全台森林遊樂區「龍」景點　林業署推薦走春：買門票送紅包

春節連假「派對遊戲」！　網推這類：不玩遊戲的人也愛

美到封神的紅禮服盤點！劉詩詩「紅玫瑰薄紗」超仙　楊冪性感馬甲露S曲線

林宥嘉春節放閃！　「緊黏家人嗨炸」曝光年後重磅喜訊

小年夜探視央北類家庭贈紅包　侯友宜引諺語「養的功勞卡大天」

毛長刺到眼睛！阿嬤親手操刀「貴賓⭢禿臉臘腸」　對比照笑瘋千人

法驚爆食安風險！30%瓶裝水「過濾污染水」後售出　知名品牌也上榜

傳年後將到台中市政府任職　蔡壁如證實了：預計這天報到

GX唱跳嗨炸香港歌迷！　蕭秉治驚喜慶生狂飆經典歌

苗栗春節好去處　通霄虎頭山無敵海景＋歷史遺跡

加班結束遇大雨！正妹女同事「1理由」求搭便車　他秒拒被老婆讚爆

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

生活熱門新聞

小年夜5禁忌一次看　別吃肉、罵小孩

冷氣團「3地區濕冷」有感！　一表看懂春節天氣變化

台糖瘦肉精風波！各縣市新抽查肉品結果出爐

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

盤點「上個龍年」全球大事！　台灣占3項

強烈冷氣團發威　玉山積雪5公分

「經典1節目」童年被逼著看　千人回憶殺

「一群後宮墮胎」爸穩交女財務長！70歲又劈腿了

西布特羅1公克要價百萬？　醫澄清：不到10元

2024年3星座　有機會閃婚

又是這間！嘉義彩券行「連5年開大獎」

過年7天「他轟這天放假」腦殘規定！PTT炸鍋

盧秀燕認同瘦肉精是個案　喊話王必勝：不用道歉

8生肖逢九變數大　5+3招趨吉避凶

更多熱門

相關新聞

台南黃金海岸海洋新樂園啟用

台南黃金海岸海洋新樂園啟用

台南市政府為打造南區黃金海岸成為濱海觀光遊憩新亮點，向交通部觀光署爭取補助經費進行「黃金海岸海洋新樂園」，5日落成啟用，市長黃偉哲及議員穎艾達利、陳怡珍、周麗津、林美燕到場視察，邀請大家在夕陽餘暉下到小美軍及喜樹沙灘漫遊林下步道，親子來親子公園沙坑玩沙，欣賞濱海美景體驗黃金之美。

目擊大翅鯨　「回報+傳送資料」有好康

目擊大翅鯨　「回報+傳送資料」有好康

陸發現新「稀土礦物」倪培石 能應用於太空及新能源領域

陸發現新「稀土礦物」倪培石 能應用於太空及新能源領域

花蓮最大藝文聚落　將軍府園區將開放試營運

花蓮最大藝文聚落　將軍府園區將開放試營運

女海灘發現血紅色球狀生物　外星外型引熱議

女海灘發現血紅色球狀生物　外星外型引熱議

關鍵字：

棘皮動物海洋資源

讀者迴響

熱門新聞

「國際知名球星」來台約砲小A辣！IG私訊色邀開房

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

快訊／丟丟妹認愛186帥哥！

PEETA葛格宣布離婚！

年終領了181萬！傳產妹：辛苦值得了

超商「雲端發票100萬」12人中獎了！　消費門市曝光

人妻約砲嬌嗔：沒戴好都流光！　綠帽夫發現提告

小年夜5禁忌一次看　別吃肉、罵小孩

陳零九還原同框「黑幫吳亦凡」真相：：看新聞才知

駁年終獎金報導偏誤　國巨：員工表現優異最高逾2個月

即／苗栗路口擦撞！貨車跌田裡　騎士搶救不治

過年紅包給多少？「最新行情曝光」

PEETA葛格前妻Alisa發聲認「是我選擇離開」

即／高鐵車廂擁擠爆衝突　男亮刀噴辣椒水釀1傷

貓肚子超大以為懷孕　就醫完傻眼

更多

最夯影音

更多
詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！
《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

7月大嬰不愛吃飯、吃到睡著　爸1招成功解決：全家一起吃

7月大嬰不愛吃飯、吃到睡著　爸1招成功解決：全家一起吃

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面