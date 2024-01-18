花蓮最大藝文聚落！串聯美崙溪畔資源　將軍府園區將開放試營運

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往將軍府1936園區，除勘查夜間照明情況外，也逐一檢視園區各項工程。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

重視藝文環境與歷史文化資產保存，花蓮縣長徐榛蔚 16日特別前往將軍府1936園區會勘，除勘查夜間照明情況外，也逐一檢視園區各項工程，並提出相關改善建議，期盼藉由系統性專業規劃，提升整體休憩空間環境安全，打造最優質舒適的休閒去處。

將軍府1936園區延續文化部再造歷史現場1.0及2.0計畫、花蓮縣政府預算等經費挹注，自2020年8月開工至今將近三年半歷程，已進入園區工程收尾階段，施工圍籬逐步拆除，已可預見未來園區風貌，園區預計驗收後，將於今年上半年進入試營運開放參觀階段。工程計畫完成古蹟歷史建築共八棟建築修復，全區搭配園區夜間燈光、植栽、步道、休憩空間及兼具防災滯洪景觀水池，創造花蓮新亮點。

將軍府美崙溪畔歷史建築群、松園別館等地，配搭美崙溪護岸整治工程，串聯美崙溪畔歷史資源，打造花蓮最大藝文聚落，形成文資教育、戶外展演、娛樂、餐飲、市集等複合型文化基地，結合觀光帶動產業發展，提供民眾完善的藝文暨休憩廊道也串聯花蓮重要的觀光資源。

將軍府1936園區預約參觀及試營運開放時段等相關資訊，後續將於花蓮縣文化局臉書粉絲專頁逐步公布。與會人員包含花蓮縣議會副議長徐雪玉、縣府代理秘書長饒忠、文化局長吳勁毅、觀光處長張志翔、民政處長明良臻、行研處長吳昆儒等人到場共同會勘。