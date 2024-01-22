陸發現新「稀土礦物」倪培石　能應用於太空及新能源領域

▲含倪培石的稀土礦物。（圖／翻攝新華社）

記者魏有德／綜合報導

中國地質調查局天津地質調查中心消息指，經國際礦物學學會新礦物命名與分類專業委員會（IMA-CNMNC）評審投票，由天津地質調查中心曲凱課題組聯合國際研究小組申請的新礦物倪培石獲得正式批准。泥培石是由稀土礦物中發現，經物理性質、化學成分等系統礦物學研究後，確認其應為一種硅（矽，下同）鈰石超族的新礦物。

▲箭頭處即為紅棕色倪培石。（圖／翻攝新華社）

《新華社》報導，這種新礦物發現於河南省西峽縣太平鎮稀土礦，從發現到正式獲得批准，歷經了兩年多的時間。2021年，課題組採集到礦石標本；2022年初，在對該礦石進行稀土元素賦存狀態研究時，發現該具有特殊成分的稀土礦物。

研究團隊表示，倪培石是目前在自然界中發現的最富鈰的硅酸鹽礦物，屬稀土礦物，由於稀土元素常被稱為「現代工業的維生素」，能廣泛應用於航天（太空）、新能源、先進製造等高新技術產業，對探討稀土礦床早期成礦作用具有重要研究價值。

值得注意的是，倪培石因其獨特的化學成分與晶體結構特徵，打破硅鈰石礦物族原有的分類命名體系。最終，以南京大學地球科學與工程學院倪培教授的名字命名，致敬他長期以來在鎢、錫多金屬以及稀有、稀土礦床研究領域的成就。

該發現由大陸中國地質調查局天津地質調查中心主導，南京大學、義大利帕多瓦大學、義大利比薩大學、捷克馬薩里克大學、俄羅斯科學院費斯曼礦物學博物館、中國地質大學（北京）、核工業北京地質研究院與河南省核技術應用中心的科研團隊共同參與完成。