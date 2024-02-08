　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

楊冪旗袍大秀好身材　國風變裝秀壓軸河南衛視春晚

記者魏有德／綜合報導

《河南衛視》自推出年節「奇妙遊系列」後，藉由滿滿科技感融合古今、穿越時空大獲外界好評。2024年河南衛視春晚再度結合3D技術，擺脫傳統由主持人開場的模式，改採影視化的拍攝方式，取消主舞台的創新設計，甚至邀請到知名藝人楊冪壓軸，再次成為外界關注的焦點。

▲楊冪在河南衛視2024春晚壓軸登場。（圖／翻攝河南衛視）

▲楊冪在河南衛視2024春晚壓軸登場。（圖／翻攝河南衛視，下同）

擔任壓軸表演項目《入夢風華》主唱的楊冪一出現就驚豔全場，只見她穿著一套白色旗袍和細跟高跟鞋，玲瓏有致的身材盡顯，瞬間抓住螢幕前觀眾的眼球。

▲楊冪在河南衛視2024春晚壓軸登場。（圖／翻攝河南衛視）

楊冪在影片中走進一間擺放有古文物的博物館，透過電腦科技的效果變幻，帶領觀眾穿越時空，換上唐裝呈現當地傳承至今千年，在《太平寰宇記》中有記載的「竹絲燈籠」。

▲楊冪在河南衛視2024春晚壓軸登場。（圖／翻攝河南衛視）

緊接著，隨著花瓣飛落，楊冪換上漢服，引領觀眾走進宋代絲綢工藝品「緙絲」的世界及春秋時代出現，到明朝達到頂峰的「花絲鑲嵌」技術。楊冪坐在鏡前一一將帶有「花絲鑲嵌」首飾戴上，唯美的古裝場景在瞬間又拉回現實，彷彿時空交錯下的旅人。

▲楊冪在河南衛視2024春晚壓軸登場。（圖／翻攝河南衛視）

不僅如此，楊冪還親自替《入夢風華》配唱，配合著影片中她從非遺博物館展品陳列中走過，穿梭千年時光，將唐朝繁盛、宋代典雅及明朝大氣完美詮釋。

ET快訊
過年想被關！　台中男燒了市場
辣椒粉驗出致癌「蘇丹紅」全台急下架！　通路開放退貨
謝淑薇悼亡父：我成了孤兒！　嘆「悲傷要多久才能好」
快訊／年終開獎員工氣炸！　國巨回應了
快訊／年前命案！　1男遭砍臉胸慘死
立委10大「人氣王」出爐！　他15.8萬張選票排名第一
又是這間！　彩券行「連5年開大獎」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

福島5.5噸核廢水外洩　陸駐日使館批東電「管理混亂無序」

楊冪旗袍大秀好身材　國風變裝秀壓軸河南衛視春晚

習近平喊話民企要有信心　共唱「中國經濟光明論」

陸1月CPI年減0.8%　連4個月處於「通縮區間」

上海小商品市場春節拚復甦　業者盼賺個紅包好過年

陸委會提醒赴港澳民眾　多利用「國人赴港澳動態登錄系統」

梅西惹怒陸網！球迷「火燒、剪爛球衣」抵制　博主轟：剪掉不尊重

「少林足球」真人版！ 教練要小球員朝人踢下去：誰過你就踢誰

用量子模擬支持高溫超導機理假說　陸研究首確立配對贋能隙存在

「隋煬帝南巡」瓷瓶全球僅存三件　清景德鎮燒製大棒槌瓶回歸揚州

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

7月大嬰不愛吃飯、吃到睡著　爸1招成功解決：全家一起吃

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

英鋼琴家出招回嗆陸客！　攜台正妹喊「呆丸嘎油」

別再叫我丟丟妹　李明珊的賺錢動力：花錢！

安普賢《財閥X刑警》靠鈔能力辦案　少爺當警察...還柯南上身碰殺人事件

《換乘3》書景「摸臉.坐大腿」愛身體接觸　惠媛看前任和她打鬧：有點討厭姐..

福島5.5噸核廢水外洩　陸駐日使館批東電「管理混亂無序」

楊冪旗袍大秀好身材　國風變裝秀壓軸河南衛視春晚

習近平喊話民企要有信心　共唱「中國經濟光明論」

陸1月CPI年減0.8%　連4個月處於「通縮區間」

上海小商品市場春節拚復甦　業者盼賺個紅包好過年

陸委會提醒赴港澳民眾　多利用「國人赴港澳動態登錄系統」

梅西惹怒陸網！球迷「火燒、剪爛球衣」抵制　博主轟：剪掉不尊重

「少林足球」真人版！ 教練要小球員朝人踢下去：誰過你就踢誰

用量子模擬支持高溫超導機理假說　陸研究首確立配對贋能隙存在

「隋煬帝南巡」瓷瓶全球僅存三件　清景德鎮燒製大棒槌瓶回歸揚州

《如懿傳》惢心認了「整型10次」！驚人對比舊照曝光　網愣：認不出來

過年「想被關」吃牢飯！台中男打火機燒了跳蚤市場　家中被逮

基隆市府有愛春節不打烊　啟動救助機制安心過好年

福島5.5噸核廢水外洩　陸駐日使館批東電「管理混亂無序」

過年最怕空氣凝結！　郎祖筠1招「化解尷尬問題」實戰教學大公開

辣椒粉驗出致癌「蘇丹紅」！全台急下架1.1萬瓶　通路開放退貨

盜採牛樟芝變現好過年！林警聯手查獲關山地區首起女主嫌團夥

年薪80萬該如何買房？過來人經驗分享：每年還能出國

北極熊把小冰山當床熟睡！這一幕令人心酸　獲年度野生動物攝影獎

威廉王子「拒借直升機」給阿湯哥拍片　幽默吐槽：你標準不太一樣

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

大陸熱門新聞

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

Google工程師重拳打死27歲妻！家中濺滿大量血跡

砸9.2億辦婚宴！豪門娶媳婦極度奢華排場曝

梅西日本上陣「活躍自如」 港府要求主辦方和球隊向市民解釋

梅西惹怒陸網！球迷「剪爛球衣」抵制

尾牙被收3.3萬元電費！公司傻眼拒付

對方有3兒！1寶媽憂「紅包成本」分配

超霸氣公司！　尾牙現場發超4億年終獎

赴陸團喊停！　國台辦：政治操弄出爾反爾

網紅主播被捕！靠辱罵母親爆紅

春節前棄養高峰！陸街上出現大量「掛牌求主」毛孩

「養了一年被告知抱錯孩子？」網友1理由決定不換

梅西風波　環時：恐有外部勢力讓香港難堪

學者：中國施行統制經濟　大蕭條不可避免

更多熱門

相關新聞

楊冪14年前嫩照曝光！　胡可演「禿頭公主」形象全無

楊冪14年前嫩照曝光！　胡可演「禿頭公主」形象全無

李立群、保劍鋒、楊冪、劉德凱、徐少強、胡可等人主演《洪武大案》，該劇於2010年播出，隨著農曆年到來即將重新搬上小螢幕，其中單元「欽差大人」的保劍鋒、楊冪兩人首次合作，一開機就是床戲，楊冪色誘保劍鋒，一時「天雷勾動地火」滾上床，讓不徇私逢迎的欽差大人保劍鋒中了美人計。胡可則飾演禿頭公主，形象全無。

春晚彩排出現「科目三」！網：準備砸電視了

春晚彩排出現「科目三」！網：準備砸電視了

楊冪慘遭鹹豬手摸頭！12秒影片瘋傳

楊冪慘遭鹹豬手摸頭！12秒影片瘋傳

劉謙消失5年回歸春晚！　陸網狂喜：終於回來了

劉謙消失5年回歸春晚！　陸網狂喜：終於回來了

楊冪台上領獎哽咽！　禮服手繪圖案藏洋蔥

楊冪台上領獎哽咽！　禮服手繪圖案藏洋蔥

關鍵字：

楊冪旗袍河南衛視非遺河南衛視春晚

讀者迴響

熱門新聞

「國際知名球星」來台約砲小A辣！IG私訊色邀開房

情色網紅「玩偶姐姐」本尊照曝光！　網友全崩潰

快訊／丟丟妹認愛186帥哥！

PEETA葛格宣布離婚！

人妻約砲嬌嗔：沒戴好都流光！　綠帽夫發現提告

超商「雲端發票100萬」12人中獎了！　消費門市曝光

小年夜5禁忌一次看　別吃肉、罵小孩

年終領了181萬！傳產妹：辛苦值得了

即／苗栗路口擦撞！貨車跌田裡　騎士搶救不治

陳零九還原同框「黑幫吳亦凡」真相：：看新聞才知

PEETA葛格前妻Alisa發聲認「是我選擇離開」

過年紅包給多少？「最新行情曝光」

墾丁春節訂房最低不到5成　他查完價格嚇到

即／高鐵車廂擁擠爆衝突　男亮刀噴辣椒水釀1傷

暴打陳沂「理智腳色」遭拘提！疑演出「勸架劇本」送辦

更多

最夯影音

更多
詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！

詹惟中「不龍說的秘密」揭曉12生肖必看，龍年招財穩穩興、富、發！
《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

《夜夜秀》陷爭議阿嬤天天哭　賀瓏哽咽安慰：是在演喜劇

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

趙小僑1歲愛女會「數數＋背生肖」！　劉子銓挑食...典典寶寶超罩他XD

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

猜中牛排重量免費招待　媽「主婦直覺」神預測！

7月大嬰不愛吃飯、吃到睡著　爸1招成功解決：全家一起吃

7月大嬰不愛吃飯、吃到睡著　爸1招成功解決：全家一起吃

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面