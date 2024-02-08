楊冪旗袍大秀好身材　國風變裝秀壓軸河南衛視春晚

記者魏有德／綜合報導

《河南衛視》自推出年節「奇妙遊系列」後，藉由滿滿科技感融合古今、穿越時空大獲外界好評。2024年河南衛視春晚再度結合3D技術，擺脫傳統由主持人開場的模式，改採影視化的拍攝方式，取消主舞台的創新設計，甚至邀請到知名藝人楊冪壓軸，再次成為外界關注的焦點。

▲楊冪在河南衛視2024春晚壓軸登場。（圖／翻攝河南衛視，下同）

擔任壓軸表演項目《入夢風華》主唱的楊冪一出現就驚豔全場，只見她穿著一套白色旗袍和細跟高跟鞋，玲瓏有致的身材盡顯，瞬間抓住螢幕前觀眾的眼球。

楊冪在影片中走進一間擺放有古文物的博物館，透過電腦科技的效果變幻，帶領觀眾穿越時空，換上唐裝呈現當地傳承至今千年，在《太平寰宇記》中有記載的「竹絲燈籠」。

緊接著，隨著花瓣飛落，楊冪換上漢服，引領觀眾走進宋代絲綢工藝品「緙絲」的世界及春秋時代出現，到明朝達到頂峰的「花絲鑲嵌」技術。楊冪坐在鏡前一一將帶有「花絲鑲嵌」首飾戴上，唯美的古裝場景在瞬間又拉回現實，彷彿時空交錯下的旅人。

不僅如此，楊冪還親自替《入夢風華》配唱，配合著影片中她從非遺博物館展品陳列中走過，穿梭千年時光，將唐朝繁盛、宋代典雅及明朝大氣完美詮釋。