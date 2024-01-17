陸春晚彩排曝光！多地出現「科目三」　網友直呼：準備砸電視了

記者廖翊慈／綜合報導

春節將至，大陸各地區的節慶代表性節目「春晚」近期彩排的花絮釋出，不少網友發現竟都有魔性抖音神曲「科目三」的表演橋段。去年「科目三」的大熱延續至今年，先前就有不少網友猜測，春晚很有可能會有相關表演。有人就哀嘆，「該來的還是來了。」

▲多地春晚彩排出現「科目三」。（圖／翻攝自星娛）

據《新浪熱點》報導，近日，安徽、廣東、遼寧等多地2024年春晚彩排花絮流出，宋曉峯、高曉攀等演員紛紛在舞台上跳起了洗腦神曲「科目三」。廣東衛視龍年灣區春晚，潮汕舞蹈演員將戲曲與「科目三」舞台結合，他們穿著特色戲服，隨著音樂響起，立馬「絲滑」開跳。

報導指出，從去年11月開始，科目三走紅全網，扭胯搖花手、瀟灑小連步，搭配一笑江湖的音樂，一連貫性動作讓人印象深刻，至今熱度未消。去年底，便有網友預測「科目三」出現在春晚表演中的機率很大，事實也印證了網友的預測。

▲有網友認為，「科目三搬上春晚那真的沒必要看了。」（圖／翻攝自微博，上同）

多數人卻表示不樂見，「懸著的心終於死了」、「加在表演段子裡感覺很硬要，低俗無趣」、「過年準備砸電視機」、「科目三是對視覺與心靈的雙重污染」、「整一年都看科目三了，還搬上春晚節目，難道藝術創新真到山窮水盡了」、「全國春晚變科目三大比拼」、「何必呢？非要把這舞蹈看到吐為止」。